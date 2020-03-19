تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy A41 بكاميرة ثلاثية ودعم معايير IP68

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري اليوم عن هاتفها المتوسط Galaxy A41، الذي ينطلق بشاشة Super AMOLED بتصميم Infinity-U، ويضم معالج Helio P65، كما يأتي مع كاميرة ثلاثية، ويدعم مقاومة الماء والغبار بمعايير IP68.

يتميز هاتف Galaxy A41 بشاشة Super AMOLED بحجم 6.1 إنش بدقة 2340 في 1080 بيكسل أو جودة Full HD بلس، كما يضم نتوء القطرة مستشعر بدقة 25 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية.

أيضاً يأتي هاتف Galaxy A41 بمعالج Helio P65 ثماني الأنوية، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما ينطلق بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة OneUI 2.0.

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كما يتميز الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي 48 ميجا بيكسل، ويأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة، أيضاً يتميز المستشعر الثالث بدقة 5 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

هاتف Galaxy A41 يتميز بتصميم 3D Glasstic في الجهة الخلفية، كما يأتي بقدرة بطارية 3500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15W، كما يدعم معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Galaxy A41 بألوان الأبيض، الأزرق إلى جانب اللون الأسود، على أن يتوفر في الأسواق في يونيو 2020.

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