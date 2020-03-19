Redmi تكشف عن تفاصيل جديدة مهمة حول الهاتف Redmi K30 Pro قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Redmi K30 Pro في اليوم 24 مارس، ولذلك قررت الشركة الصينية أن تكشف لنا بشكل تدريجي عن مواصفات هذا الهاتف. نحن نعلم بالفعل بأن الهاتف Redmi K30 Pro سيضم المعالج Snapdragon 865، وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما أنه سيضم أربع كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 64 ميغابكسل. أما وقد قلنا ذلك، فقد قامت شركة Redmi الآن بنشر صور رسمية جديدة للهاتف Redmi K30 Pro، وهي الصور التي تؤكد لنا من جديد أن هذا الهاتف سيضم شاشة خالية من القطع أو الثقب.

سيضم الهاتف Redmi K30 Pro شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 60Hz بدلاً من 120Hz التي رأيناها في الهاتف Redmi K30. ومع ذلك، شاشة الهاتف Redmi K30 Pro ستكون من نوع AMOLED وسيتم تصنيعها من قبل شركة سامسونج مع العلم بأن Redmi تعدنا بأن هذه الشاشة ستمتاز بجودة عالية. ونظرًا إلى أن هذه الشاشة من نوع AMOLED، فهذا يعني بأن الهاتف Redmi K30 Pro سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة نفسها بدلاً من الجانب كما هو الحال في الهاتف Redmi K30.

ومع ذلك، فليس فقط معدل التحديث هو الذي تقلص في الهاتف Redmi K30 Pro، فقد إنخفض عدد الكاميرات الأمامية من كاميرتين إلى كاميرا واحدة. سيتم تضمين هذه الكاميرا الأمامية الوحيدة في آلية منبثقة تنكمش إذا جاز التعبير تلقائيًا عندما تكتشف أن الهاتف في حالة سقوط. يوضح الفيديو المرفق أدناه ذلك.

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وبغض النظر عن ذلك، فقد أكدت لنا شركة Redmi كذلك أن الهاتف Redmi K30 Pro سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل البنفسجي والأزرق والأبيض، وسيضم ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5، وذاكرة داخلية سريعة من نوع UFS 3.1، فضلا عن محرك إهتزاز مُحسن، وخاصية Game Turbo 3.0 التي تعمل على زيادة أداء معالج الرسوميات أثناء تشغيل الألعاب.