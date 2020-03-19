Honor تُحدد رسميًا موعد الإعلان عن الهاتف Honor 30S

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Honor 30S والذي كان محورًا لعدد من التقارير في الفترة الماضية سيصل رسميًا في شهر مارس الجاري. في الواقع، لقد كشفت لنا العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei اليوم أنها ستقوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor 30S في اليوم 30 من شهر مارس الجاري.

المنشور الذي نشرته الشركة الصينية يؤكد لنا كذلك أن الهاتف Honor 30S سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G. لم نحصل على أي معلومات إضافية، ولكن الصورة التي نشرتها Honor تلمح إلى أن الهاتف Honor 30S سيضم شاشة خالية من القطع أو الثقب.

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وبالعودة إلى تقرير تم نشره في الأسبوع الماضي، فقد تردد أن الهاتف Honor 30S سيضم معالج ثماني النوى من طراز HiSilicon Kirin 820، وأربع كاميرات في الواجهة الخلفية، فضلا عن بطارية تدعم الشحن السريع بقوة 40W. وعلاوة على ذلك، فقد تأكدنا في الأسبوع الماضي أيضًا أن الهاتف Honor 30S سيكون متوفرًا بلونين على الأقل، وهما الأزرق والبرتقالي.

للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول السعر، ولكن نظرًا إلى أنه تم إطلاق الهاتف Honor 20s في شهر سبتمبر من العام الماضي بسعر يبدأ من 265 دولار أمريكي، فنحن نتوقع أن يتم إطلاق الهاتف Honor 30s بسعر مماثل أو أعلى قليلاً.