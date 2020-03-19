سامسونج تُعلن عن الهاتف Galaxy S20+ Olympic Edition، وسيكون متوفرًا للجميع

فاطمة أيت طالب - دبي - تُعد سامسونج شريكًا رسميًا للجنة الألعاب الأولمبية، ولذلك فهي تقوم في كل مناسبة بإطلاق إصدارات خاصة من هواتفها الذكية الرائدة الحالية والتي يتم تقديمها لجميع الرياضيين المشاركين في الدورة. من المقرر أن تُقام دورة الألعاب الأولمبية التالية في العاصمة اليابانية طوكيو صيف هذا العام، وقد كشفت شركة سامسونج للتو عن النسخة الأولمبية من الهاتف Galaxy S20+ 5G بالتعاون مع شركة الإتصالات اليابانية NTT DoCoMo. التغيير المميز هذا العام هو أن هذه النسخة الخاصة من الهاتف Galaxy S20+ 5G ستكون مُتاحة للبيع لكافة المستهلكين.

هذه النسخة الأولمبية الجديدة من الهاتف Galaxy S20+ 5G تضم ذاكرة عشوائية بحجم 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB. سيتم بيع هذه النسخة مقابل 1050 دولار أمريكي تقريبًا. وعلى سبيل المقارنة، النسخة العادية من الهاتف Galaxy S20+ 5G تُعرض للبيع باللون الرمادي مقابل 1039 دولار أمريكي.

يمكن للمستهلكين الراغبين في شراء الهاتف Galaxy S20+ 5G طلب الهاتف بشكل مسبق على الموقع الرسمي لشركة الإتصالات اليابانية NTT DoCoMo، ولكن من المقرر أن يتم شحن أول دفعة في شهر يونيو المقبل. وفي حالة إذا كنت لا ترغب في الحصول النسخة الأولمبية وترغب في الحصول على النسخة العادية، فسوف يتم البدء بشحنها في شهر مايو المقبل.

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بالنظر إلى الوضع السائد حاليًا في جميع أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، قد لا يتم إقامة دورة الألعاب الأولمبية على الإطلاق، مما يجعل الهاتف Galaxy S20+ 5G Olympic Edition إصدارًا فريدًا من نوعه لهواة الجمع.