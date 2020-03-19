شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وفاة ألفريد وردن رائد فضاء دار حول القمر عن عمر يناهز 88 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي رائد الفضاء أبولو ألفريد وردن، الذي دار حول القمر خلال مهمة أبولو 15، وصاحب أول عملية سير في الفضاء السحيق أثناء عودته إلى الأرض من القمر عام 1971، عن عمر يناهز 88 عامًا، حيث أعلنت عائلته وفاته أمس الأربعاء الموافق 18 مارس، وقد أصيب مؤخرًا بعدوى أدت إلى سقوطه في منزله في ليج سيتي بتكساس، حيث تلقى الرعاية في المركز الطبي في هيوستن، وتم نقله إلى منزل للنقاهة في شوجر لاند بتكساس قبل وفاته.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قال جيم بريدنشتاين، مدير وكالة ناسا:"ترسل ناسا تعازيها لعائلة وأحباء رائد فضاء أبولو وردن، رائد الفضاء الذي لن تنسى إنجازاته في الفضاء وعلى الأرض"، مضيفا "نحن نتذكر هذا الرائد الذي وسع عمله آفاقنا."

فيما تم إطلاق وردن في 26 يوليو 1971 في مدار القمر على متن وحدة القيادة Apollo 15 "Endeavour"، بينما أمضى زملائه في الطاقم، ديفيد سكوت وجيمس إيروين، ما يقرب من ثلاثة أيام لاستكشاف القمر.

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وقال وردن في سيرته الذاتية لعام 2011 : "فقط 24 إنسانًا تركوا مدار الأرض وسافروا إلى القمر.. أنا واحد منهم". "إنه ناد حصرى صغير لدرجة أنني ما زلت متفاجئًا لأنه سمح لي بالدخول."

نشر وردن ذراعًا مزودة بأدوات لقياس الغلاف الجوي الرقيق جدًا للقمر وللبحث عن الإشعاع المنبعث من سطح القمر، كما استخدم كاميرا بانورامية لالتقاط آفاق واسعة، بما في ذلك المناطق غير المخططة على الجانب البعيد من القمر.