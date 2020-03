نصائح واجهة Miui 11 من شاومي ستحسن استخدامك لها

واجهة Miui 11 الشهيرة هي الواجهة الأبرز في وسط الهواتف الإقتصادية و المتوسطة و فوق المتوسطة. ثلاث فئات سعرية تسيطر عليها واجهة واحدة. الواجهة الخاصة بشركة شاومي قد اخذت وقت طويل بعض الشئ لتصل الى مستواها البارز جداً الآن. على مستويات عمر البطارية و التعديل و الأداء فواجهة شاومي مميزة جداً. و في هذا المقال سنتحدث عن بعض النصائح و التعديلات التي ستحسن تجربة الواجهة بشكل كبير. تابع هذا المقال لتعرف كيف.

ملحوظة: اغلب ما في هذا المقال يتم شرحه من على هاتف Xiaomi Pocophone f1 فهناك بعض الإعدادات قد تكون مختلفة من هاتف لآخر بناء على تحديثات الشركة.

الوضع الليلي في Miui 11

بالطبع هذه ابرز ميزة تحملها واجهة شاومي. تأتي هذه الميزة بسبب اصدار جوجل للوضع الليلي في Android 10. و كعادة شاومي فهي تضع مميزات نسخة النظام الجديدة في الواجهة الخاصة بها بدون ان تحدث النظام نفسه. و هذه ابرز المميزات التي يبحث عنها المستخدمون. يمكنك تفعيلها و جدولتها كذلك. كيف ؟

الخطوات

افتح تطبيق الإعدادات Settings اختر Display اختر Dark Mode فعل الوضع من خلال اختيار Dark Mode لجدولة الوضع فعل اختيار Schedule و يمكنم ضبط ميعاد التشغيل و الإيقاف من اختياري Turn on و Turn Off

خاصية Mi Share على Miui 11

اطلقت شركات Xiaomi و Vivo و Oppo و Realme خدمة نقل ملفات خاصة بهم في اجهزتهم رداً على خدمة نقل الملفات التي تنوي جوجل اصدارها في نظامها و ظهرت اول مرة في النسخ التجريبية من Android 10. ظهرت الميزة في واجهة شاومي الجديدة تحت اسم Mi Share و هي وسيلة نقل ملفات جيدة جداً. كيف تستعملها ؟

الخطوات

افتح مدير الملفات / الـGallery / مكان الملفات التي تريد ارسالها قم بتحديد الملفات التي تريد ارسالها اضغط على زر Send اضغط على زر Turn On لتفعيل الخدمة ستظهر لك الاجهزة القريبة لترسل لها الملفات التي تريد ارسالها

وضع الألعاب على Miui 11

تحاول شاومي في واجهتها ان تحسن من تجربة الألعاب و هذا ما اضافته شاومي في الواجهة. فيمكن ان تجد تطبيق بإسم Game Turbo وسط التطبيقات الخاصة بك. ان لم تجده في التطبيقات فعندما تقوم بفتح تطبيق الحماية Security ستجد اعدادات Game Speed Booster لتشغيل الألعاب بأقوى اداء

Miui 11 Themes

الـThemes هي اكثر ما يميز واجهة Xiaomi و المتجر الخاص بهم متنوع و يحمل العديد من الأشكال المختلفة و المتنوعة. و لكن ما يتم تجربته في المتجر الخاص بالدول العربية لا تمتلك التنوع من الأشكال الذي تتوقعه. لكن هناك تطبيق خاص يمكن ان يقدم مجموعة اشكال مميزة جداً. تحتاج فقط الى تحويل الـRegion (الدولة) الخاصة بالهاتف. بعد ذلك يمكنك تحميل اي Theme من المتجر الآخر بكل سهولة

تغيير الـRegion

افتح تطبيق Settings اختر Additional Settings اختر Region اختر الهند India

تحسين اداء و بطارية Miui 11

آخر ما يمكن تقديمه هنا في هذا المقال هو تحسينات الأداء الخاصة بالواجهة. سواء من ناحية البطارية او من ناحية الأداء و الألعاب او من ناحية البطارية. و لكن كيف ذلك؟. سأتبع طريقة مهمة جداً و هي تفريغ ذاكرة الوصول العشوائي و تقليل العمليات على المعالج من كل التطبيقات التي بلا فائدة. و بدون صلاحيات Root. كيف ذلك ؟ اكمل قرائة المقال

تحسين البطارية الخاصة بواجهة miui 11

تمتلك واجهة Miui 11 اعدادات تختص بحفظ الطاقة و زيادة عمر البطارية. يمكنك من خلال هذه الإعدادات الغاء التطبيقات التي تعمل بالخلفية لتتخلص من عملها. و بالتالي ستختفي هذه التطبيقات من استهلاك المعالج و من ذاكرة الوصول العشوائي و ستقلل من استهلاك البطارية الخاص بك. ساعدني ذلك للوصول الى ارقام بطارية جيدة على الهاتف. كيف ذلك ؟

الخطوات

افتح تطبيق الإعدادات اختر Battery and performance اختر App battery saver اختر التطبيق الذي تريد غلقه اختر Restrict Background activity

حذف تطبيقات miui 11 الزائدة

قبل الإستمرار هنا اريدك ان تتأكد بأنك ستحتاج لأن تقوم بفتح الـBootloader الخاص بجهازك. و ان الخطوات القادمة قد تضر جهازك ان لم تنفذها بشكل صحيح. فراع ما تقرأه في هذه النقطة حتى لا تضر جهازك نهائياً

الآن هناك تطبيقات عديدة على الجهاز لا تستعملها و قد تكون مجرد تطبيقات زائدة على الجهاز فحسب. مثال على ذلك فتطبيق مثل تطبيق المتصفح لا استعمله انا بل استعمل تطبيق Google Chrome. اجد تطبيق الـWeather ايضاً بلا فائدة امام تطبيق Google و خدمة الطقس منه. لماذا احتفظ بهذه التطبيقات اذاً؟. يمكن حذف هذه التطبيقات بدون الحاجة لصلاحيات Root عن طريق اوامر ADB. كيف ذلك ؟ تابع الخطوات

ماذا تحتاج ؟

الخطوات لتفعيل USB Debugging

1- افتح تطبيق الإعدادات

2- اختر About phone

3- اضغط على Miui version عدة مرات حتى يظهر لك رسالة you are now a developer

4- ارجع لصفحة الإعدادات الرئيسية و ادخل الى Advanced Settings

5- اختر Developer Options

6- فعل اختيار USB Debugging

خطوات حذف التطبيقات

1- وصل هاتفك بالكمبيوتر / اللابتوب عن طريق كابل الـUSB

2- قم بالذهاب الى المجلد الذي قمت بتثبيت اوامر ADB به و سيكون بالمسار التالي

C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot

3- اضغط بزر الفأرة الأيمن مع زر Shift و اختر Open PowerShell windows here

4- اكتب الأمر التالي

adb devices

5- سيظهر لك هاتفك بهذا الشكل

6- اكتب الامر التالي

adb shell

7- الآن اكتب الأمر

pm list packages | grep xiaomi

8- سيظهر لك مجموعة من التطبيقات على جهازك

9- اكتب الأمر

pm list packages | grep miui

10- سيظهر لك مجموعة اخرى من التطبيقات على جهازك

11- اكتب الأمر التالي مع استبدال Name of package بإسم التطبيق الذي تريد حذفه

pm uninstall -k –user 0 name of package

12- سيكون شكل الأمر كالتالي كمثال

pm uninstall -k –user 0 com.mipay.wallet

13- الآن من على هاتفك يمكنك استخراج الـPackage name لكل تطبيق تريد حذفه بسهولة

14- ادخل الى الإعدادات

15- اختر Apps

16- اختر Manage apps

17- من القائمة العلوية فوق اختر Show all apps

18- اختر التطبيق الذي تريد حذفه

19- اضغط على علامة التعجب اعلى يمين الشاشة

20- ستجد اسم الـPackage التي تكتبه في الأمر كالتالي

21- كرر الأمر مع كل التطبيقات الي تريد حذفها

22- راع الا تحذف تطبيقات مهمة و يمكنك قرائة العنوان التالي لمعرفة التطبيقات التي يمكن حذفها بدون مشاكل

تطبيقات miui 11 الآمنة للحذف