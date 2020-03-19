تكنولوجيا: ابل تكشف عن حافظات لهواتف iPhone 11 وiPad مع سوارات لساعات ابل الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت ابل مجموعة من الحافظات الجديدة لسلسلة هواتف iPhone 11 وأجهزة iPad مع سوارات متنوعة لساعة ابل الذكية.

كشفت ابل مؤخراً عن الإصدارات الجديدة من أجهزة iPad Pro، مع جهاز MacBook Air الجديد، كما قدمت ابل مجموعة من الإكسسوارات الجديدة التي تشمل حافظات لهواتف الأيفون وحافظات folio لأجهزة الآيباد، إلى جانب سوارات لساعة ابل تختلف في الألوان والمواد المستخدمة.

وقد قدمت ابل حافظات جديدة من السيليكون لكلاً من هواتف iPhone 11، وiPhone 11 Pro والتي تنطلق بألوان جديدة تشمل ألوان الأزرق، والأخضر إلى جانب لون الوردي.

أيضاً تأتي من بين الإصدارات الجديدة حافظة folio جلدية لهاتف iPhone 11 Pro Max،والتي ستتوفر باللون الأزرق، والأرجواني، والأخضر المائل إلى الأخضر، كما تقدم ابل الملحقات الأخرى بألوان تتوافق مع ألوان الحافظات الجديدة.

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أيضاً كشفت ابل عن حافظة folio ذكية للجيل الرابع من جهاز iPad Pro المميز بحجم 12.9 إنش، إلى جانب حافظة للجيل السابع من جهاز iPad المميز بحجم 10.2 إنش، وأيضاً حافظة folio ذكية للجيل الثالث من جهاز iPad Air، والتي تتوفر باللون الرمادي، والأزرق.

ابل قدمت أيضاً مجموعة متنوعة من السوارات لإصداراتها من الساعات الذكية، حيث تأتي الإصدارات المميزة بتصميم من السيليكون بثلاثة إختيارات في الألوان، وبسعر 50 دولار.

كما تأتي سوارات Sport Loop و Nike بألوان جديدة، وبسعر 50 دولار للمستخدمين، بينما تأتي السوارات الجلدية الرياضية الجديدة من ابل بسعر 150 دولار، مع تصميم وألوان جديدة.

كما توفر ابل إختيار فاخر من سوارات الساعات الذكية يتميز بتصميم جلدي من Hermes، وينطلق بسعر 300 دولار.

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