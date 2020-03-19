تكنولوجيا: تقرير يشير إلى إنخفاض نسبة مبيعات سلسلة Galaxy S20 عن هواتف Galaxy S10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج مؤخراً هواتف Galaxy S20 و Galaxy S20 Plus و Galaxy S20 Ultra للبيع في الأسواق، ولقد أشار تقرير جديد إلى أن التقديرات الأولية لمبيعات سلسلة Galaxy S20 تكشف عن إنخفاض المبيعات مقارنة بإصدارات العام الماضي.

كشف تقرير جديد عن مبيعات سلسلة Galaxy S20، حيث تشير الأرقام إلى أن الشركة لم تحقق مبيعات ناجحة للغاية. وعلى ما يبدو، فإن المشكلة متعلقة بمجموعة Galaxy S10 السابقة وأزمة فيروس COVID19، إذ يساهم كلا العاملين إلى انخفاض مبيعات Galaxy S20 عن التوقعات.

جدير بالذكر أن الشركة قد توقعت بالفعل تحقيق مبيعات أقل من Galaxy S10 مع Galaxy S20، ففي كل عام، تنخفض مبيعات مجموعتها الرائدة مقارنة بالعام السابق، وهو أمر يحدث منذ مجموعة Galaxy S5. فقد تم بيع 40 مليون وحدة من Galaxy S5، في حين حققت مجموعة Galaxy S10 حوالي 36 مليون وحدة. وهذا العام قد ينخفض ​​الرقم أكثر.

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منذ أكثر من شهر، كانت أزمة COVID19 مستمرة في بلدان مختلفة حول العالم، حيث بدأت في الصين أولًا وانتشرت الآن في أوروبا ودول غرب آسيا. وفي العديد من دول العالم، يوجد يتم تقييد جميع الأنشطة بشكل متزايد، مما يشل الحياة الطبيعية للناس. وفي الوقت الحالي، لا يمثل شراء هاتف ذكي جديد أولوية للناس، لذلك تشهد جميع الشركات انخفاضًا في الإيرادات.

في المقابل، ستستغرق المكونات وقتًا أطول للوصول من الصين وهناك مشاكل في الإمدادات المختلفة للمصانع. إذا جمعنا كل هذا مع الأزمة العالمية المفترضة التي تلوح في الأفق، فإن النتيجة هي أن الهواتف المحمولة التي تبلغ قيمتها 1000 دولار ستواجه وقتًا صعبًا خلال الأشهر القادمة.

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