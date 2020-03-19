سلسلة هواتف Galaxy S20 Series تتلقى تحديث جديد لتحسين التركيز التلقائي

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S20 Series، وعدت شركة سامسونج بأنها تعمل على تحديثات جديدة لإصلاح مجموعة من المشاكل المُكتشفة على مستوى نظام التشغيل، ويبقى أهمها التركيز التلقائي البطيء أثناء التصوير، وخاصة في الهاتف Galaxy S20 Ultra.

حسنًا، لقد بدأت شركة سامسونج اليوم بإصدار تحديث جديد لكل من Galaxy S20 و +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra، وهذا التحديث يجلب معه نسخة جديدة ومُحسنة من تطبيق الكاميرا. وبعد تثبيت هذا التحديث وإستخدام تطبيق الكاميرا الجديد، فمن المفترض أن نرى تحسنًا ملحوظًا على مستوى التركيز التلقائي.

جدير بالذكر أن هذا التحديث متوفر فقط في الوقت الراهن لطرازات Galaxy S20 Series التي تستخدم المعالج Exynos الخاص بشركة سامسونج نفسها، وليس تلك التي تضم المعالج Snapdragon 865 التابع لشركة كوالكوم. ومع ذلك، فنحن نعتقد بأنها مسألة وقت فقط حتى يصل هذا التحديث إلى الطرازات المزودة بالمعالج Snapdragon 865 أيضًا.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.