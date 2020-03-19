OnePlus تكشف عن شعار جديد، وخط جديد ولوحة ألوان جديدة

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فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة OnePlus عن شعارها الجديد، والذي يتميز بـ ” 1 ” منحني، وعلامة ” + ” كبيرة، والتي تقول الشركة بأنها إشارة إلى مجتمعها الذي تزايد على مر السنوات القليلة الماضية. وعلاوة على ذلك، فقد أصبحت كلمة ” OnePlus ” أكثر وضوحًا ونظافة.
ستقدم شركة OnePlus خصمًا قدره 50 يورو لفترة محدودة على الهاتف OnePlus 7T بإستخدام الرمز ” SAMEONEPLUS “. كجزء من هويتها المرئية الجديدة، قدمت شركة OnePlus أيضًا خطًا جديدًا يُحسن على حد القول الشركة الوضوح والقراءة على العين. لم تكشف لنا الشركة عن إسم الخط أو تؤكد لنا أنه سيظهر في نظام ColorOS.
تعمل شركة OnePlus كذلك على توسيع لوحة الألوان الخاصة بها لتكميل اللون الأحمر المعروف باللون السماوي والأخضر والأرجواني والنيلي والأصفر. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة OnePlus كانت تعمل على التصميم الجديد لشعارها من سبعة أشهر تقريبًا.
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