الهاتف Redmi K30 Pro يظهر في صورة رسمية، ويحقق نتيجة متقدمة في إختبارات الأداء

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Redmi 30 Pro في اليوم 24 من شهر مارس الجاري، وسيأتي بلون أزرق مختلف عن ذلك الذي جاء به الهاتف Redmi K30 كما توضح لنا الصورة الرسمية أعلاه والتي نشرها نائب رئيس شركة Xiaomi، السيد Lu Weibing.

كما تلاحظون، هذه الصورة الرسمية تؤكد لنا أن الهاتف Redmi K30 Pro سيضم أربع كاميرات في وحدة دائرية الشكل في الواجهة الخلفية، وكاميرا أمامية في آلية منبثقة مما يؤكد لنا أن الهاتف سيضم شاشة خالية من القطع أو الثقب على الرغم من أن الصورة أعلاه لا تعرض لنا الواجهة الأمامية للهاتف.

أما وقد قلنا ذلك، فقد تم اليوم رصد الهاتف Redmi K30 Pro في منصة إختبارات الأداء AnTuTu، وتم مقارنته مع الهاتف Honor V30 Pro من شركة Huawei. هذا الأخير يضم المعالج HiSilicon Kirin 990 وذاكرة UFS 3.0 التخزينية، بينما يضم الهاتف Redmi K30 Pro المعالج Snapdragon 865 وذاكرة UFS 3.1 التخزينية.

هاتف Redmi حقق أكثر من 600 آلف نقطة على منصة إختبارات الأداء، بينما حقق الهاتف Honor V30 Pro أقل من 490 آلف نقطة. وبطبيعة الحال، المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم والذاكرة التخزينية السريعة UFS 3.1 ساعدا كثيرًا الهاتف Redmi K30 Pro للتفوق على الهاتف Honor V30 Pro.

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