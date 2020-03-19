تسريب صور ومواصفات الساعة الذكية Huawei Watch GT 2e القادمة من Huawei

فاطمة أيت طالب - دبي - تدعي الشائعات الأخيرة أن شركة Huawei تخطط للإعلان عن ساعة ذكية جديدة إلى جانب سلسلة هواتف Huawei P40 Series القادمة. والآن، حصلنا على الصور والمواصفات التقنية لهذه الساعة الذكية والتي تردد أنها ستحمل إسم Huawei Watch GT 2e.

كما يوحي إسمها، فهذه الساعة الذكية لا تحمل تصميمًا جديدًا، فهي تستند إلى حد كبير على تصميم Huawei Watch GT 2، وتمتلك أحزمة رياضية أكثر، مما يجعلها أكثر جاذبية لجمهور مختلف.

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الساعة الذكية Huawei Watch GT 2e تمتاز بقطر 46 ملمتر وتضم شاشة AMOLED بحجم 1.39 إنش وبدقة 454×454 بكسل، ومعالج من فئة HiSilicon Kirin Hi1132، فضلا عن بطارية بسعة 455mAh. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد هذه الساعة الذكية بـ 16MB من الذاكرة العشوائية وبـ 4GB من الذاكرة الداخلية.

يُقال أنه سيتم ترقية قارئ ضربات القلب ولكن ستواصل الساعة الذكية تقديم 14 يومًا من عمر البطارية. وفيما يخص السعر وموعد الإطلاق، فلم يتم تأكيد هذه المعلومات بشكل رسمي بعد، ولكن التقرير يقول أنها ستُكلف 200 يورو، والتغييرات الطفيفة على مستوى التصميم تشير إلى أنها ستصل إلى رفوف المتاجر في المستقبل القريب.