البحوث الفلكية تكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال كبير اليوم

كتب: ضياء السقا

جدد المعهد القومي للبحوث الفلكية، نفيه تعرض مصر لزلزال كبير اليوم، في مناطق العياط، أطسا، وأهناسيا.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إنه يتم يوميا رصد بمعدل من 3-4 زلازل غير محسوسة، مشيرا إلى أن هناك 76 محطة زلزال على مستوى الجمهورية تحدد حركة الزلازل.

ترددت خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، شائعات حول تعرض مناطق العياط، أطسا، وأهناسيا لزلزال كبير، اليوم الخميس.

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ورئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان، تعرض مصر لزلزال كبير، الخميس، مؤكدا أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.

وأشار إلى أن البعض طالب من خلال مكبرات الصوت في مساجد تلك المناطق المواطنين بالخروج من البيوت إلى الزراعات خوفاً من الزلازل.

وأضاف القاضي، أن الشبكة القومية للزلازل، لم ترصد أي بيانات بشأن حدوث زلازل، وأهاب بالجميع التحقق من أي معلومات في هذا الخصوص من المعهد.