شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محطة الفضاء الدولية تستعد لاستقبال الرواد الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المسئولون عن المحطة الفضائية الدولية اليوم الخميس لإجراء تعديل على مدار المحطة فى الفضاء، وقال بيان صادر عن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية: "سيخضع مدار المحطة الفضائية الدولية الخميس 19 مارس الجارى لتعديل يندرج فى إطار خطة لجعل المدار مناسبا لاستقبال المركبات القادمة نحوها والمركبات التى ستنفصل عنها متجهة نحو الأرض".

ومساء اليوم الخميس وفى تمام الساعة 20:14 بتوقيت موسكو من المفترض أن تبدأ محركات مركبة بروجريس إم إس- 13 الموصولة بالمحطة بالعمل، لتقوم خلال 534 ثانية بتعديل مدار المحطة وزيادة ارتفاعه بمقدار 1.1 كلم، لتصبح المحطة بعيدة عن الأرض بمقدار 419 كلم.

وتجرى هذه التعديلات فى المدار استعدادا لانفصال مركبة "سويوز-إم إس 15" عن المحطة لتتجه إلى الأرض، ولتستقبل المحطة مركبة "سويوز-إم إس 16" التى ستلتحم بها فى 9 أبريل المقبل، والتى ستحمل على متنها 3 رواد هم: الروسيان أناتولى إيفانيشين وإيفان فاجنر، والأمريكى، كريس كاسيدي.

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ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا 3 رواد هم: الروسى، أوليج سكريبوتشكا، والأمريكيان، أندرو مورجان وجيسيكا مائير.

أعلن مسئولون فى مركز تدريب رواد الفضاء بروسيا أن الخبراء فى البلاد بدأوا باتباع إجراءات صارمة لمنع وصول عدوى كورونا إلى الرواد المتجهين إلى المحطة الفضائية، وقال نائب مدير القسم الطبى فى المركز، فلاديمير ماتفييف: "إن روسيا وباعتبارها البلد الوحيد الذى يرسل الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية بدأت باتباع إجراءات صارمة لمنع وصول العدوى إلى الرواد الذين سيتجهون إلى المحطة فى المهمات القادمة".

وأضاف "فى الـ 9 من أبريل القادم من المفترض إرسال دفعة جديدة من الرواد نحو المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة Soyuz MS-16 الروسية، وأفراد هذه الدفعة موجودون الآن فى أحد مراكز التدريب فى ضواحى موسكو، وفى الـ 24 من مارس الجارى سيصلون مطار بايكونور الفضائى بكازاخستان، وهناك سيتم عزلهم عن مسببات العدوى قدر الإمكان، وسيحدد بشكل صارم تواصلهم مع الآخرين إلا للأمور الضرورية".