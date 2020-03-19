بعض هواتف Galaxy S20 Series تُعاني من مشكلة GPS Lock

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا تابعت الأخبار المحيطة بسلسلة هواتف Galaxy S20 Series، فسوف تعتقد بأن هذه الهواتف الذكية الثلاثة مثالية، ولكن بطبيعة الحال هذا ليس هو الحال، فتشكيلة Galaxy S20 Series ليست محصنة ضد الأخطاء الأولية المعتادة.

أحدث مشكلة تطفو على السطح هي مشكلة GPS Lock التي أثرت على بعض مستخدمي +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra 5G، ولكن من المحتمل أيضًا أن تُغطي Galaxy S20. أفاد المستخدمون الأوائل بأن GPS Lock لا يتم بشكل كامل على الإطلاق أو أنه بطيء جدًا. وأوضح أحد المستخدمين عن وجود القليل من إشارات GPS في مواقع مختلفة.

يقول معظم المستخدمين أن GPS Lock يمثل مشكلة في تطبيق الخرائط Waze، وأوضح بعض المستخدمين الآخرين أن تطبيق Google Maps يتعامل مع GPS من دون مشكلة. عمومًا، في حالات قليلة، أدى إيقاف تشغيل 5G وإستخدام LTE فقط إلى حل المشكلة تمامًا أو تحسينها قليلاً.

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تعمل شركة سامسونج إما على تحديث لإصلاح عدد من المشاكل في سلسلة هواتف Galaxy S20 Series أو أنها أصدرته بالفعل، ومن بين هذه المشاكل نذكر إدارة البطارية أو تجمد تطبيق الكاميرا أو مشكلة التركيز التلقائي في الكاميرا أو إنخفاض جودة الصور بشكل عام، ومن المحتمل أيضًا معالجة مشكلة GPS في التحديث القادم.

باختصار، يعني قفل GPS أن GPS قد عثر على معلومات كافية لمعرفة موقعك.

يعمل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) عن طريق إيجاد إشارات طاقة منخفضة جدًا قادمة من أقمار صناعية متعددة، على بعد مئات أو آلاف الأميال. تحتوي الإشارات على نمط لها، وإذا كان نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للهاتف قادرًا على معرفة كيفية ” تتبع ” هذه الأنماط، فسيتم اعتبارها ” مقفلة “.