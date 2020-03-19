سامسونج تُعلن رسميًا عن الهاتف Galaxy A41 مع شاشة Super AMOLED بحجم 6.1 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا العام، رأينا مجموعة من الصور المسربة للهاتف Samsung Galaxy A41، ولكن أصبح هذا الهاتف رسميًا الآن في اليابان. هذا الهاتف وصل مع المعالج الثماني النوى MediaTek Helio P65، ومع ثلاث كاميرات في الخلف، ومع كاميرا أمامية بدقة 25 ميغابكسل.

الهاتف Galaxy A41 الجديد يضم كذلك شاشة Super AMOLED بحجم 6.1 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية. وبغض النظر عن الشاشة، فقد قامت شركة سامسونج كذلك بتزويد هذا الهاتف بـ 4GB من الذاكرة العشوائية وبـ 64GB من الذاكرة الداخلية مع العلم بأنه يمكن زيادة هذه الأخيرة إلى 512GB بإستخدام بطاقة الذاكرة الخارجية MicroSD.

وبالنسبة للكاميرات الثلاثة في الخلف، فهي تمتاز بدقة 48 ميغابسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي تستخدم مستشعر بدقة 25 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0.

ستقوم شركة سامسونج بإطلاق هذا الهاتف الجديد بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق والأبيض، ومع بطارية بسعة 3500mAh تدعم الشحن بقوة 15W، مع العلم بأنه سيعمل مسبقًا بنظام Android 10 وبواجهة Samsung One UI 2.0، وسيضم مستشعر بصمات الأصابع كذلك في الواجهة الخلفية.