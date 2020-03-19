أمطار على معظم الأنحاء.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس، الجمعة، يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على معظم الأنحاء.

وشهدت البلاد، الخميس والجمعة الماضيين، برق ورعد، وسقوط أمطار غزيرة على مختلف الأنحاء، وصلت حد السيول على بعض المناطق، تأثرا بموجة الأحوال الجوية التي تتعرض لها مصر والمعروفة بمنخفض التنين.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "الطقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا بالقاهرة الكبرى، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفي الوجه البحري يسود طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة".

وتابعت الهيئة: "وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يسود طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا مع وجود رياح نشطة.

أما عن شمال الصعيد، يسود طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا وتظهر شبورة صباحًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة، وفي جنوب الصعيد يكون الطقس معتدلًا نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح خفيفة إلى معتدلة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.

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وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الجمعة، على بعض محافظات ومدن مصر:

القاهرة 10 17

شبين الكوم 10 16

طنطا 10 17

دمنهور 11 16

الإسكندرية 12 16

بلطيم 12 16

مطروح 11 16

السلوم 10 16

سيوة 08 19

بورسعيد 12 17

دمياط 12 16

الزقازيق 11 17

الإسماعيلية 11 17

السويس 11 17

العريش 09 16

رفح 09 15

رأس سدر 12 18

نخل 08 15

نويبع 14 22

طابا 12 16

كاترين 04 10

الطور 13 22

شرم الشيخ 14 22

الغردقة 14 23

مرسى علم 15 24

الفيوم 09 19

بني سويف 09 20

المنيا 08 21

أسيوط 08 22

سوهاج 10 23

قنا 11 25

الأقصر 11 26

أسوان 13 27

أبوسمبل 14 27

الوادي الجديد 10 27

شلاتين 17 25

أبو رماد 18 24

حلايب 18 23

رأس حدربة 18 22

موجة سيئة

وشهدت الشوارع المصرية خلال الأيام الماضية عاصفة منخفض التنين التي أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عنها، وتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ووصفتها بالأقوى هذا العام.