شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تيك توك" يوضح موقفه ويعلن مبادئ وإرشادات جديدة لبيئة آمنة ترحب بالجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردًا على ما تم تداوله الفترة الماضية فى الأخبار بخصوص منع بعض المحتوى على المنصة، صرح القائمين على التطبيق بأن "تيك توك" فى محاولة أولية لضبط المحتوى قام بوضع بعض مبادئ توجيهية تضع قيودًا على البث المباشر، تمنع من خلالها بعض مقاطع الفيديو من الظهور.

وأعلن تطبيق "تيك توك" عن إزالة تلك الإرشادات المعنية والتى كانت محاولة غير موفقة منهم لمنع التنمر، وأنه على مدار العام الماضى، أنشأ القائمون على التطبيق مراكز لإدارة " الثقة والأمان" فى عدة دول مثل كاليفورنيا، ودبلن، وسنغافورة، وتشرف هذه المراكز على سياسات إدارة المحتوى وتضم نخبة من الخبراء في الصناعة من مختلف المجالات.

كما تلتزم فرق إدارة المحتوى المحلية بالإرشادات والمبادئ التى تم إعلانها فى يناير من العام الماضى، وتعمل هذه السياسات الجديدة على جعل "تيك توك" بيئة آمنة لحرية التعبير لكل من المستخدمين وصانعى المحتوى.

وأضافت: قد أعلنا عن إرشاداتنا ومبادئنا الجديدة فى يناير الماضى، كما أعلنا عن افتتاح مركز شفافية الأسبوع الماضى.

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