سامسونج تسحب القابس عن PlayGalaxy Link، وتقترح Parsec كبديل لعملائها

فاطمة أيت طالب - دبي - لم يمضي على إطلاق تطبيق بث الألعاب PlayGalaxy Link من شركة سامسونج حتى سنة كاملة، ولكن قررت الشركة الكورية الجنوبية الآن إيقاف هذه الخدمة بحيث أعلنت اليوم أنها ستقوم بإغلاق هذه الخدمة إبتداء من 27 مارس. ولتعويض المستخدمين، تقترح شركة سامسونج على عملائها اللجوء إلى منصة Parsec.

وفي حالة إذا لم تسمع عن تطبيق PlayGalaxy Link من قبل، فهو يعمل على بث لعبة تعمل على الحاسوب الشخصي إلى هاتف Galaxy الخاص بك. تشبه هذه الخدمة خدمات مثل Nvidia GameStream و Team Link Anywhere.

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يقوم تطبيق PlayGalaxy Link بتوصيل هاتفك بالحاسوب مباشرة بإستخدام WiFi أو 4G أو 5G. هذا يُبقي الكمون منخفضًا قدر الإمكان، ولكن إذا وجدت نفسك في منطقة ذات إتصال متقطع، فسوف تقوم ميزة Adaptive FPS بأداء مهمتها.

نظرًا لأن اللعبة تعمل على الحاسوب الخاص بك، يمكنك الحصول على أداء ورسوميات أفضل دون الضغط على بطارية هاتفك. أيضًا، ليس عليك أن تدفع مرتين مقابل لعبة، مرة واحدة على الحاسوب ومرة أخرى على هاتفك الذكي، ولكن يمكنك اللعب على كلا النظامين، بما في ذلك إستئناف اللعبة حيث تركتها في المنزل.

يقوم تطبيق PlayGalaxy Link الذي تقوم بتثبيته على الحاسوب الخاص بك بالبحث تلقائيًا عن أية ألعاب قمت بتثبيتها وتظهر على هاتفك. كان يتيح لك أيضًا إضافة الألعاب يدويا. لاحظ أن نظام Windows 10 كان مطلوبًا أيضًا. كنت تحتاج أيضًا إلى وحدة تحكم في اللعبة تعمل بتقنية البلوتوث أو سلكيًا.