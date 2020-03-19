Nokia 2.2 هو أحدث هاتف ذكي من شركة HMD Global Oy يحصل على تحديث Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Nokia 2.2 والذي أعلنت عنه شركة HMD Global Oy في شهر يونيو من العام الماضي مع نظام Android 9 Pie بدأ اليوم بتلقي أول تحديث رئيسي له وهو Android 10 الأحدث من شركة جوجل. هذا التحديث يحمل البنية رقم V2.300 وهو متوفر حاليًا في مصر، ولكن من المفترض أن يصل لبقية ملاك هذا الهاتف في جميع المناطق في قادم الأيام والأسابيع.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.

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قبل الختام، نود أن نشير إلى أن Nokia 3.1 Plus و Nokia 3.2 و Nokia 4.2 هي الهواتف التالية التي ستحصل على تحديث Android 10 من شركة HMD Global Oy.