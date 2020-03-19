مبيعات سلسلة هواتف Galaxy S20 Series أقل من المتوقع، وGalaxy S20 Ultra هو الأكثر شعبية

فاطمة أيت طالب - دبي - أفادت بعض المصادر المُقربة من شركة سامسونج أن مخزون هواتف Galaxy S20 يتراكم، مما يشير إلى أن مبيعات سلسلة هواتف سامسونج الرائدة الأحدث ستحصد مبيعات أقل مقارنة مع سلسلة هواتف Galaxy S10 Series التي تم إصدارها في العام الماضي بسبب الإنكماش الإقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

يمثل الهاتف Galaxy S20 Ultra الأكثر تميزًا في التشكيلة أكثر من 50 في المئة من الطلبات المسبقة، وهذا خبر مفاجئ إذا أخذنا بعين الإعتبار أن توقعات سامسونج تشير إلى أن +Galaxy S20 هو الذي سيكون الأكثر حصدًا للمبيعات من بين الهواتف الثلاثة. حدث هذا في العام الماضي أيضًا، عندما تغلب +Galaxy S10 على Galaxy S10 على مستوى المبيعات على الرغم من التوقعات الأولية بتفوق Galaxy S10 على شقيقه الأكبر.

والأهم من ذلك، سلسلة هواتف Galaxy S10 Series حصدت مبيعات أفضل من Galaxy S9 Series بعد عدة سنوات من إنخفاض مبيعات سلسلة هواتف Galaxy S Series. يبدو الآن أن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series لن تكون قادرة على هذا الزخم الصعودي، وخصوصا مع إقتراب ظهور المزيد من الهواتف الرائدة المنافسة.

يُقال أن شركة سامسونج رفعت طلبيتها لكاميرات 108 ميغابكسل والكاميرا المقربة لمواكبة الطلب المرتفع بشكل غير متوقع على Galaxy S20 Ultra. ومع ذلك، تم تخفيض الطلبات الإجمالية لمكونات Galaxy S20.