شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنيات جديدة فى بريطانيا لإعادة تشغيل أجهزة التنفس القديمة بعد تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يضطر المهندسون لتصنيع أجهزة تنفس ميكانيكية من النوع القديم لتلبية الطلب غير المسبوق على الأجهزة المنقذة للحياة وسط وباء كورونا، بعدما تم التخلص من الأجهزة القديمة بشكل تدريجى قبل عقدين تقريبًا ليتم استبدالها بتحديثات كهروميكانيكية، ومع ذلك يمكن إعادة استخدام الجهاز القديم مرة أخرى، حيث إن النقص فى المكونات الكهربائية وأجهزة الاستشعار التى تصنع عادة فى آسيا يمكن أن يمنع تصنيع المعدات الحديثة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت بيانات خدمة الصحة الوطنية NHS أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تم إدخالهم المستشفى بعد اختبار إيجابى لـ COVID-19 يتطلبون جهاز التنفس بينما يحارب نظامهم المناعى العدوى.

واتصلت حكومة المملكة المتحدة بالفعل بالعديد من الشركات البريطانية الكبيرة، لبدء إنتاج أجهزة التنفس، وفى الوقت نفسه تعمل خمس شركات تصميم، لكل منها سجل كبير بالمعدات الطبية، على مواصفات لتمكين الإنتاج الضخم كجزء من مخطط الحكومة.

ويعتقد أن الخدمة الصحية تستهدف حوالى 4000 من أجهزة التنفس، فيما تعد أنظمة التنفس الحالية فى المستشفيات البريطانية هى قطع متطورة جدا من المعدات الميكانيكية والكهربائية.

ويعتقد الخبراء أنه فى حين أن الأجزاء الميكانيكية التى تشكل الجزء الأكبر من الآلات يمكن تصنيعها بواسطة معظم الشركات الهندسية بسهولة نسبية، فإن المكونات الكهربائية يمكن أن تكون هى الأزمة.

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وقال ستيفين بيبسون، الرئيس التنفيذى لشركة Make UK، وهى هيئة صناعية، "من المرجح أن يتمثل التحدى الرئيسى فى تحديد مصادر المكونات، والتى يكون معظمها إلكترونيًا، قد لا يتم صنعها فى المملكة المتحدة، وتأتى من آسيا".

وقالت الدكتورة هيلين ميس، نائب رئيس قسم الهندسة الطبية الحيوية فى معهد المهندسين الميكانيكيين، إن الصعوبة التى تواجهها الشركات هى الحصول على الأجزاء المكونة،

هذه الأجهزة ذات طبيعة كهروميكانيكية، فالشىء الذى يقوم بالتنفس هو ميكانيكى ويتم التحكم فيه بواسطة البرامج والكهرباء التى تتحكم فى عملية التنفس، مضيفة "ولكن بسبب طبيعة الصناعة فى المملكة المتحدة، يتم تصنيع الكثير من الإلكترونيات فى الخارج، فى الشرق الأقصى والصين."

وقال البروفيسور ديفيد ديلبى، زميل الأكاديمية الملكية للهندسة، لـ MailOnline إن العديد من أجهزة الاستشعار الكهربائية لا تحتوى على كميات هائلة من التقنيات المتطورة، لذا قد تكون أجهزة الاستشعار هى المشكلة المقيدة.