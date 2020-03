عراقية تحصل على شهادة دولية من الصحة العالمية بخصوص فايروس كورونا

وقالت الوزارة في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الموظفة في الدائرة الفنية بمركز الوزارة (سها جواد كاظم / ماجستير علوم حياة ) على شهادة دولية من منظمة الصحة العالمية وذلك بعد اجتيازها الكورس الموجود على موقع المنظمة بخصوص عدوى فايروس ( كورونا ) والحد من أنتشاره والذي حمل عنوان ( ‏COVID-19: Operational Planning Guidelines and COVID-19 Partners Platform to support country preparedness and response )وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة بان الكورس تضمن ثلاث موديلات ( Modules ) على الإنترنت ( online ) تضمن الاول التعرف بفيروس كورونا المستجد ( COVID-19 ) عبر عرض خصائص هذا الفيروس وضراوته وبحث الموديل الثاني مستوى أستجابة الدول واستعدادهم لهذا الفيروس عن طريق الارشادات والتخطيط العلمي الصحيح وبين الموديل الثالث كيفية الحد من مخاطر تحول فايروس كورونا إلى وباء عالمي قاتل.

واشار الى ان الكورس شمل أيضاً مدى الاستجابة الصحية العامة لمنع أنتشار الوباء ولا سيما المرافق الصحية والمختبرات وأمتلاك آليات للتشخيص الناجح فضلاً عن تشديد الالتزام بالوعي الصحي بين المواطنين عن طريق الابلاغ وتسجيل الإصابات وحالات الشفاء والمتابعة الوبائية للفيروس بمساعدة الملاكات الصحية داخل الدول وإشاعة ثقافة الوقاية للحد من أنتشاره .