شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات التكنولوجيا الكبرى تستغل فيروس كورونا لتحسين صورتها .. اعرف ازاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستخدم Google و Facebook و Amazon حجمها ومدى وصولها وبراعتها التكنولوجية لمساعدة الأمريكيين على التعامل مع أزمة الفيروسات التاجية، وهي فرصة لشركات التكنولوجيا الكبرى لمواجهة موجات النقد في واشنطن، حيث إنه لدى الشركات الثلاث فرصة لتحسين صورها، بحسب موقع TOI الهندى.

وتعاني الشركات الثلاثة من تدقيق تنظيمي أمريكي مكثف من قبل وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية والمدعين العامين للولاية واللجنة القضائية بمجلس النواب، الذين يتهمون الشركات بالتورط في سلوك غير تنافسي باستخدام نفوذها للدفاع حصة السوق أو التوسع في الأسواق المجاورة.

ويهاجم المشرعون في واشنطن من كلا الطرفين الشركات بشكل منتظم بمجموعة واسعة من الاتهامات، من فعل القليل جدًا لحماية الأطفال إلى مساعدة الهاكرز الذين يستخدمون تفشي فيروس كورونا لسرقة الناس، لكن وباء فيروس كورونا عرض على الشركات،- التي تمتلك جميعها احتياطيات نقدية كبيرة ولديها قدرة كبيرة على التأثير على حياة الأمريكيين،- فرصة للعب دور المنقذ بينما تتخلى عن صورة المغتصبين للبيانات.

وقال السناتور الجمهوري جوش هاولي عن سعي جوجل لتطوير آليات فحص الفيروس: "أنا سعيد لأنهم على استعداد للمساعدة"، وأضاف "آمل أن يساعدوا في الواقع وأن لا يستخدموا ذلك كفرصة لزيادة الأعمال".

فيما كانت فيس بوك هي أحدث شركة تعلن عن رغبتها في المساعدة في الحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا أمس الثلاثاء عندما قالت إنها ستقدم 100 مليون دولار من المنح النقدية والائتمانات الإعلانية لما يصل إلى 30،000 شركة صغيرة في أكثر من 30 دولة.

بينما كانت شركة ألفابت أول المستفدين من كورونا في نهاية الأسبوع الماضي، حيث تلقت إشادة كبيرة من الرئيس دونالد ترامب لتطوير موقع على شبكة الإنترنت للمساعدة في تسريع عملية العثور على من يحتاج إلى اختبار فيروس كورونا.

Advertisements

ثم قالت أمازون، التي كان مؤسسها جيف بيزوس على اتصال منتظم بموظفي البيت الأبيض في الأيام الأخيرة ، يوم الاثنين أنها ستوظف 100.000 عامل في المستودعات والتوصيل في الولايات المتحدة للتعامل مع زيادة الطلبات عبر الإنترنت، وقالت أمازون أيضًا إنها ستضيف 2 دولارًا إلى الحد الأدنى 15 دولارًا في الساعة لأجور العمال الأمريكيين حتى أبريل.

وقال سكوت وولستن، رئيس معهد سياسة التكنولوجيا، الذي يضم جميع الشركات الثلاث من بين أعضائه، إن البيئة الحالية توفر فرصة لإعادة تعيين طريقة تفكير الناس في شركات التكنولوجيا و "ستضيف بعدًا جديدًا" إلى الجدل حول كيفية إيذاء التكنولوجيا الكبيرة منافسة.

وقال باسكار شاكرافورتي، عميد إدارة الأعمال العالمية في مدرسة فليتشر، جامعة تافتس، الذي كان يتتبع آثار التكنولوجيا الرقمية في قضايا مثل الصحة العالمية والتنمية الاقتصادية، إن التركيز قد تحول إلى كيفية تصعيد شركات التكنولوجيا الكبرى لمكافحة التضليل الإعلامي.

وأضاف: "نحن لا نحصل فقط على معلومات حول وضع الصحة العامة ولكننا نحاول تكرار بعض مظاهر الأعمال التجارية عبر الإنترنت بمساعدتهم".