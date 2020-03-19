متاجر التجزئة التابعة لشركة آبل ستظل مُغلقة إلى أجل غير مسمى

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة آبل في الأسبوع الماضي أنها ستقوم بإغلاق جميع متاجرها خارج الصين إستجابة لتفشي فيروس كورونا المعروف إختصارًا بإسم COVID-19. في البداية، كان من المفترض أن تظل المتاجر مغلقة إلى غاية 27 مارس، ولكن الشركة غيرت رأيها الآن، وأوضحت في موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت أنها ستُبقي جميع متاجرها خارج الصين مُغلقة ” حتى إشعار آخر “.

ومن المثير للإهتمام أن صفحة الأسئلة الشائعة لا تزال تقول يوم 27 مارس، لذا فإن إغلاق المتاجر إلى أجل غير مسمى قد لا يعني بالضرورة تمديد فترة الإغلاق.

ومع ذلك، هناك شيء واحد مؤكد، وهو أن متجر آبل الرسمي على شبكة الإنترنت لا يزال مفتوحًا ويقبل الطلبات. لذلك، إذا كنت في السوق تبحث عن جهاز من شركة آبل، فلا يزال بإمكانك الحصول على واحد عبر المتجر الرسمي للشركة عبر الإنترنت.