آبل تسجل براءة إختراع لفأرة يمكنها تغيير شكلها وتقديم ردود الفعل أيضًا

فاطمة أيت طالب - دبي - في الغالب، يتم تصميم ملحقات الحواسيب مثل الماوس لتكون على مقاس واحد يناسب الجميع، على الرغم من أنه في بعض الأحيان تجد أن هناك بعض الماوسات التي تكون مناسبة لبعض الأشخاص أكثر من الأشخاص الآخرين. لسوء الحظ، لا يبدو إنشاء الماوسات بأحجام خاصة أمرًا ممكنً، ولكن هذا لا يعني بأن شركة آبل لن تُحاول.

وفقا لبراءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا، فيبدو أن شركة آبل تتلاعب مع فكرة إنشاء ماوس يمكن أن يغير شكله. يعتمد هذا على مشغلات ميكانيكية يمكنها التعامل مع الجزء الخارجي للماوس وتغيير نفسها لتحسين شكلها لتناسب يد المستخدم. ويقول وصف براءة الإختراع : ” في أحد التجسيدات، يتم تحسين شكل أو إنحناء الماوس ليناسب يد المستخدم. قد يتضمن الماوس مستشعرات مختلفة لتحديد ما إذا كان الإنحناء يتطابق مع محيط يد المستخدم، ويمكن تغيير شكل الماوس وفقًا لذلك “.

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ومع ذلك، لن تكون آبل أول من يُحاول إنشاء ماوس يمكنه تغيير حجمه أو شكله. قد يتذكر البعض منكم أن شركة Mad Catz المتخصصة في إنشاء ملحقات الألعاب كانت قد قامت بإنشاء فأرة مصممة للاعبين تدعى Mad Catz R.A.T تسمح للمستخدمين بتخصيص عناصر فعلية معينة لتتناسب بشكل أفضل مع المستخدم.

ومع ذلك، نظرًا لأن هذه مجرد براءة إختراع، فلا يوجد ما يؤكد بأن شركة آبل تخطط بالفعل لتحويلها إلى واقع، على الرغم من أنه يتعين علينا أن نتساءل عما إذا كان سيكون هناك ما يكفي من الطلب على هذا الماوس للبدء.