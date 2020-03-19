فيسبوك ستواجه كورونا بإظهار معلوماته أعلى “آخر الأخبار”

قال مؤسس فيسبوك ورئيسها التنفيذي (مارك زوكربيرج) اليوم الأربعاء: إنها فيسبوك ستعرض معلومات تخصص فيروس كورونا المستجد في أعلى صفحة “آخر الأخبار” لتثقيف المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وفي مكالمة مع الصحفيين، قال زوكربيرج: إن مجموعة من المعلومات من منظمة الصحة العالمية، ومراكز السيطرة على الأمراض ستبدأ في الظهور أعلى “آخر الأخبار” اعتبارًا من يوم الغد.

ويأتي تقديم مركز المعلومات بعد أن روجت فيسبوك لروابط من منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض داخل صفحة “آخر الأخبار”، وكذا فعلت على خدمة مشاركة الصور والفيديو التابعة لها إنستاجرام. وعند البحث عن فيروسات كورونا أو COVID-19، فإن فيسبوك تعرض نتائج من المنظمات الصحية.

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وتهدف فيسبوك من خلال مركز المعلومات الجديد إلى توجيه مستخدمي شبكتها الاجتماعية إلى المعلومات الدقيقة، وتقديم ثقل موازن قوي للمعلومات الخاطئة التي تنتشر على الإنترنت.

وعلى نحو منفصل، قالت فيسبوك: إنها ستتيح خدمة Workplace مجانًا للحكومات وخدمات الطوارئ. وأشار زوكربيرج إلى أنه أصبح – وغالب موظفي فيسبوك – هذه الأيام يعمل من المنزل لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.