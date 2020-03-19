جوجل توقف مؤقتًا إصدارات كروم الجديدة بسبب كورونا

قالت شركة جوجل اليوم الأربعاء: إنها أوقفت مؤقتًا إطلاق الإصدارات الجديدة من متصفح كروم، ونظام التشغيل (كروم أوإس) “بسبب جداول العمل المُعدَّلة”.

وأكدت عملاقة التقنية الأمريكية أنها ستستمر في إطلاق التحديثات الأمنية، ومع ذلك فإنها ستُدمج في الإصدار 80، وهو الإصدار الحالي المستقر من المتصفح ونظام التشغيل. وكتب فريق التطوير التابع جوجل في إعلان موجز اليوم “سنواصل تحديد أولويات أي تحديثات تتعلق بالأمان، والتي ستُضمَّن في كروم 80”.

يُشار إلى أن الإصدار 81 من المتصفح لا يزال في المرحلة التجريبية، ويبدو أنه سيبقى تجريبيًا إلى أن تعود جوجل إلى إطلاق الإصدارات الجديدة من كروم، وكروم أوإس.

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وكانت جوجل قد أعلنت قبل أيام بأن عملية مراجعة تطبيقات أندرويد ستستغرق وقتًا أطول بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي أجبرها على تقليل حضور الموظفين إلى مكاتبها. وكذلك اتخذت موقع يوتيوب خطوة مشابهة، إذ إن غياب الموظفين عن العمل أجبرها على الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لمراجعة المحتوى.

وبالنظر إلى أن العديد من شركات التقنية الكبرى طلبت من موظفيها العمل من المنزل، فيبدو أنها قد تعلن عن خطوة شبيهة بخطوة جوجل، فتأخر إطلاق التحديثات لمنتجاتها.