شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك التخلص من بطء جهاز ويندوز 10 عقب التحديث الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثر التحديث الأخير لنظام التشغيل ويندوز 10 على سرعة أجهزة الكمبيوتر بشكل كبير وذلك بحسب موقع Windows Latest الأمريكى، حيث يمكن لتحديثات Windows 10 KB4535996 وKB4540673 وKB4551762 أن تجعل الجهاز أبطأ.

ورغم أن KB4535996 هو تحديث اختياري، إلا أنه تم اتهامه بإدخال مشكلات مختلفة في ويندوز 10 منذ إطلاقه في 27 فبراير، لكن Windows 10 KB4540673 وKB4551762 هي تحديثات قياسية، ما يعني أنه من المرجح أنه تم تثبيتها على جهاز الكمبيوتر.

وقد عانى المستخدمون من بطء الأجهزة بما في ذلك استغراق الكمبيوتر لوقت أطول لتحميل التطبيقات أو فتح المجلدات.

كيفية إصلاح المشكلات: أسهل طريقة لإصلاح المشكلات التي وفرها هي إلغاء تثبيت التحديثات، حيث أبلغ المستخدمون أن المشكلات قد تم حلها بمجرد إلغاء التثبيت، كما أن عملية إلغاء تثبيت التحديث بسيطة جدًا، فكل ما عليك فعله هو:

- فتح تطبيق الإعدادات.

Advertisements

- الضغط فوق (التحديث والأمان).

- من النافذة التي تظهر، قم بالضغط فوق (Windows Update).

- اختر بعد ذلك (عرض محفوظات التحديث).

- بعدها اضغط فوق (إلغاء تثبيت التحديثات).

- حدد اسم التحديث المزعج لإلغاء تثبيته.

يذكر أن شركة مايكروسوفت كشفت مؤخرًا عن وصول عدد الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Window 10 إلى مليار جهاز، لتحقق بذلك الشركة هدفها الذي وضعته لنفسها عند إطلاق النظام أول مرة قبل نحو 5 سنوات، فيما قال نائب رئيس مايكروسوفت لقسم البحث والأجهزة في تدوينة: "يسرنا الإعلان عن أن أكثر من مليار مستخدم يستخدمون نظام ويندوز 10 في 200 دولة، وبذلك يصبح عدد الأجهزة النشيطة العاملة بنظام ويندوز 10 مليار جهاز".