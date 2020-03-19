شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك التخلص من بطء جهاز ويندوز 10 عقب التحديث الأخير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثر التحديث الأخير لنظام التشغيل ويندوز 10 على سرعة أجهزة الكمبيوتر بشكل كبير وذلك بحسب موقع Windows Latest الأمريكى، حيث يمكن لتحديثات Windows 10 KB4535996 وKB4540673 وKB4551762 أن تجعل الجهاز أبطأ.
ورغم أن KB4535996 هو تحديث اختياري، إلا أنه تم اتهامه بإدخال مشكلات مختلفة في ويندوز 10 منذ إطلاقه في 27 فبراير، لكن Windows 10 KB4540673 وKB4551762 هي تحديثات قياسية، ما يعني أنه من المرجح أنه تم تثبيتها على جهاز الكمبيوتر.
وقد عانى المستخدمون من بطء الأجهزة بما في ذلك استغراق الكمبيوتر لوقت أطول لتحميل التطبيقات أو فتح المجلدات.
أسهل طريقة لإصلاح المشكلات التي وفرها هي إلغاء تثبيت التحديثات، حيث أبلغ المستخدمون أن المشكلات قد تم حلها بمجرد إلغاء التثبيت، كما أن عملية إلغاء تثبيت التحديث بسيطة جدًا، فكل ما عليك فعله هو:
- فتح تطبيق الإعدادات.
- الضغط فوق (التحديث والأمان).
- من النافذة التي تظهر، قم بالضغط فوق (Windows Update).
- اختر بعد ذلك (عرض محفوظات التحديث).
- بعدها اضغط فوق (إلغاء تثبيت التحديثات).
- حدد اسم التحديث المزعج لإلغاء تثبيته.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: هكذا يمكنك التخلص من بطء جهاز ويندوز 10 عقب التحديث الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.