«شديد البرودة» .. الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد الخميس 19 مارس، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح نشطة أحيانا إلى معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وبارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة ورياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما يسود طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا تصاحبه شبورة صباحا ورياح نشطة وخفيفة إلى معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، فيما يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

شبين الكوم 10 19

طنطا 11 19

دمنهور 12 17

الإسكندرية 12 17

بلطيم 12 17

مطروح 11 16

السلوم 10 16

سيوة 07 20

بورسعيد 12 18

دمياط 12 18

الزقازيق 11 19

الإسماعيلية 10 20

السويس 11 19

العريش 10 19

رفح 10 18

رأس سدر 12 19

نخل 08 18

نويبع 13 22

طابا 12 20

كاترين 05 13

الطور 12 23

شرم الشيخ 15 24

الغردقة 13 25

مرسى علم 15 25

الفيوم 10 20

بني سويف 10 20

المنيا 08 21

أسيوط 09 22

سوهاج 10 23

قنا 12 24

الأقصر 12 25

أسوان 13 25

أبو سمبل 14 25

الوادي الجديد 10 24

شلاتين 17 25

أبو رماد 18 24

حلايب 18 23

رأس حدربة 18 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 17 33

المدينة 13 29

الرياض 17 31

المنامة 20 26

أبوظبي 23 32

الدوحة 21 26

الكويت 15 26

دمشق 03 12

بيروت 10 16

عمان 03 12

القدس 06 10

غزة 12 17

بغداد 11 20

مسقط 23 27

صنعاء 12 25

الخرطوم 18 35

طرابلس 13 19

تونس 11 19

الجزائر 12 18

الرباط 12 20

نواكشوط 17 28

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:-

الصغرى العظمى

أنقرة -04 06

إسطنبول 03 10

إسلام آباد 14 27

نيودلهي 18 29

جاكرتا 23 31

بكين 04 18

كوالالمبور 24 34

طوكيو 12 19

أثينا 04 15

روما 06 20

باريس 09 19

مدريد 07 20

برلين 05 13

لندن 06 09

مونتريال 02 07

موسكو 01 10

نيويورك 08 13

واشنطن 19 24