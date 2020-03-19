شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: الهواتف الذكية السبب الرئيسي للحرمان من النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة عن أن الهواتف الذكية هي السبب الرئيسي للحرمان من النوم بين المستخدمين، حيث إن ما نسبته 92% من المستخدمين يفحصون هواتفهم قبل النوم مباشرة، كما كشفت الدراسة عن أن الخدمات الرقمية قد ظهرت كمعطل رئيسي للنوم، ما يؤثر سلبًا على صحة الناس.

وبحسب موقع TOI، فمن بين 50 ألف رد تم جمعها من أجل الدراسة، قال 54% إنهم انشغلوا في وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات أخرى في وقت متأخر من الليل، بزيادة قدرها ضعفان مقارنة بالعام الماضي.

كما أقر ما يقرب من ثلث المستجيبين بأن تجنب الأجهزة الرقمية سيحسن من جودة نومهم، وقال أحد المسئولين عن الدراسة: "لقد رأينا التخلى عن النوم لفترة طويلة الآن ويخضع الناس بشكل متزايد لضغوط نمط الحياة، وتشهد النسخة الثالثة من المسح ارتفاعًا في إدمان الأجهزة الرقمية والنوم هو أول ضحية لهذا الاتجاه".

Advertisements

ومن المعروف أن الحرمان من النوم يؤثر على المناعة والتمثيل الغذائي والمزاج، في حين يزيد من فرص الإصابة بأمراض نمط الحياة المزمنة مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم، وفي حين شكلت الأجهزة الرقمية غالبية أسباب المجيبين للبقاء حتى وقت متأخر، إلا أن الإجهاد الناجم عن العمل احتل أيضًا مرتبة عالية بنسبة 33%. مقارنة بمسح العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 80 % في عدد الأشخاص الذين لا ينامون مع شركائهم.

وقد أظهرت الدراسة أن الأشخاص في الفئة العمرية ما بين 25-34 أظهروا علامات قصوى على المشكلات المتعلقة بالنوم.