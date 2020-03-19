شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مراجعة جوجل للتطبيقات الجديدة على متجرها قد تستغرق 7 أيام.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أنه بسبب الوضع الراهن وانتشار فيروس كورونا وحسب جوجل قد تستغرق عملية مراجعة التطبيقات في متجر جوجل بلاي 7 أيام أو أكثر.، حيث حذرت جوجل مطوري التطبيقات من أن مراجعات تطبيقاتهم الجديدة على متجر جوجل بلاي قد تستغرق مدة قد 7 أيام أو أكثر نتيجة تعديلات على جدول العمل الخاص بالشركة.

وبحسب موقع androidpolice الأمريكى، فإن هذا يعود إلى الوضع الراهن والطوارئ الذي تعيشه معظم مدن العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، وهو ما يعني أن عمليات إرسال التطبيقات الجديدة ستشهد تأخيرات كبيرة، حتى أن بعض التحديثات قد تستغرق وقتًا أطول خاصةً في حالة المراجعة اليدوية.

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وكانت جوجل قد سبق وأن حددت للمطورين 3 أيام كحد أقصى لمراجعة تطبيقاتهم الجديدة، إلا أن الشركة حدثت مؤخرا سياستها وأوضحت أن العملية قد تستغرق 7 أيام أو أكثر في حالات استثنائية، حيث قال متحدث باسم الشركة :"نظرا لجداول العمل المعدلة في الوقت الحالي، ستشهد التطبيقات حاليًا أوقات مراجعة أطول من المعتاد، وقد تتقلب أوقات مراجعة التطبيقات لتستغرق 7 أيام أو أكثر".

أخيرًا، يجب أن يعلم المطورين بأن تحديث ومراجعة تطبيقات معينة مثل التطبيقات الخاصة بالأطفال، ستأخذ وقتًا أطول من 7 أيام، كون أن هذه التطبيقات تدخل في عملية المراجعة اليدوية.