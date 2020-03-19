شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعد لإقامة مؤتمر خاص بمنتجات أوفيس 30 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت رسميا عن إقامتها لمؤتمر خاص لمنتجات أوفيس فى30 مارس المقبل، حيث من المنتظر أن يجري تنفيذ المؤتمر بشكل افتراضى عبر الإنترنت، حيث لا تخطط الشركة حالياً لإطلاق أي مؤتمرات خاصة بعد انتشار فيروس كرونا وإلغائها لمؤتمرها للمطورين Build 20.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فإن المؤتمر سيشهد إطلاق الشركة لباقات جديدة تحت اسم Microsoft Life أو Microsoft356 لاستبدال باقات أوفيس الحالية، فيما أشار موقع ZDNet إلى أن هذه الباقات ستقدم المزيد من التطبيقات لاشتراكات أوفيس الحالية ولكن التقرير لم يكشف عن تفاصيل تلك الباقات.

Advertisements

فيما تشير بعض التوقعات إلى أن مايكروسوفت قد تعلن عن بعض أجهزة Surface الجديدة، حيث أن هذا هو الموعد السنوي لتحديث بعض أجهزة السلسلة، إلا أن تحديد مايكروسوفت أن هذا المؤتمر خاص بمنتجات Office قد يمنع حدوث ذلك.

الجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت كانت قد أتاحت نسخة مجانية من خدمة Microsoft Teams -أحد خدمات حزمة Office- منذ أيام وذلك في محاولة منها لمساعدة الشركات التي دعت موظفيها للعمل عن بعد من المنزل بسبب المخاوف المتزايدة من تفشي فيروس كرونا.