كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| نسخة 2020 من “vanderhall venice GT”…جميلة وفخمة

متابعة-سنيار: بنيت “vandhall venice GT” الجديدة يدويا في “Provo”، يوتا، وهي نصف سيارة، ونصف دراجة نارية.

تتميز سيارة رودستر المدمجة ذات العجلات الثلاث بتصميم جميل، وهي مركبة خالدة ورياضية وممتعة، وقد تم تصميمها لكل من وقع في حب الطرق الوعرة الكلاسيكية مع الحفاظ على دراجة رودستر كلاسيكية.

وتشمل الميزات القياسية توربو سعة 1.5 لتر بأربع أسطوانات، و 6 سرعات أوتوماتيكية مع ناقل حركة عادم، ونظام التحكم في السرعة، ومقياس التعزيز والتحويل، وعجلات ساتان سوداء مقاس 18 بوصة، وعجلات رياضية مقاس 3 بوصات، وحرارة ومقاعد مدفأة.

بالمقارنة مع الإصدارات السابقة، تم توسيع المقصورة الداخلية لتصل إلى أربع بوصات في العرض المكتسبة في مقدمة المقصورة، ويمنح الجزء الداخلي من الجلد المصبوغ شعوراً فاخراً معززاً بدواسة غير قابلة للصدأ، وتضمن عجلة القيادة الخشبية ذات اللون الأسود اللامع للسائق قيادة رائعة.

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تأتي نسخة 2020 من “vanderhall venice GT” باللون الرمادي المعدني واللؤلؤي، وتبدأ أسعارها من 33،950.00 دولارا أمريكيا.