تكنولوجيا: Vivo تعلن عن إصدار خاص من هاتف X30 Pro 5G في السوق الصيني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Vivo اليوم عن إصدارها الخاص من هاتف X30 Pro 5G AW الذي يأتي بالشراكة مع المصمم Alexander Wang، ويتوفر في السوق الصيني بدءاً من 20 من مارس.

يتميز الإصدار الخاص من هاتف X30 Pro 5G AW باللون الأبيض بتصميم عاكس، كما يتميز الهاتف بواجهة Alexander Wang التي تجمع بين اللون الأسود والفضي.

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مواصفات هاتف Vivo X30 Pro 5G

شاشة Super AMOLED بتصميم زجاجي منحني 2.5D، بحجم 6.44 إنش، بدقة 2400 في 1080 بيكسل، وأبعاد 20:9، كما يدعم سطوع 1200 nit، مع 100% من ألوان DCI-P3 gamut.

رقاقة معالج Exynos 980 ثماني الأنوية بسرعة 2.2GHz، مع كرت شاشة Adreno 612.

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في LPDDR4x، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في UFS 2.1.

نظام تشغيل Android 9.0 Pie، مع واجهة Funtouch OS 10.

يدعم اثنان من شرائح SIM.

مستشعر IMX686 من سوني بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8 فلاش LED مزدوج، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة 120 درجة وفتحة عدسات f/2.2، مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل لدعم تصوير Portrait، مع فتحة عدسات f/2.0، ومستشعر Periscope بدقة 13 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 5 مرات، ورقمي حتى 30 مرة.

كاميرة أمامية في ثقب الشاشة بمستشعر 32 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/2.45.

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

بطارية بقدرة 4350 mAh، تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Vivo X30 Pro 5G AW في السوق الصيني في 20 من مارس، على أن تكشف الشركة عن سعر هذا الإصدار لاحقاً.

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