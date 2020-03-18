كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة سوني في الحدث الذي أقيم اليوم على أن منصة الألعاب القادمة PS5 تدعم عند إنطلاقها تشغيل أكثر من 100 لعبة من ألعاب PS4.
في العرض التقديمي الذي قدم من سوني اليوم لجهاز ألعابها القادم PS5، كشفت الشركة عن مواصفات منصة الألعاب القادمة والتغييرات التي تقدمها سوني هذا العام، كما كشفت الشركة عن توافق منصة الألعاب القادمة.
يدعم جهاز الألعاب القادم PlayStation 5 تشغيل أغلب الألعاب المميزة لوحدة الألعاب الحالية PS4، والتي يصل عددها إلى أكثر من 100 لعبة، ولقد أكد Mark Cerny خلال البث اليوم، على إختبار آداء عناوين ألعاب PS4 المختلفة مع PS5، لتجربة الألعاب مع boost الذي يقدم في منصة الألعاب، كما أشار Mark Cerny على أن النتائج الحالية لإختبار الألعاب جاءت بآداء ممتاز.
يذكر أن سوني لم تكشف عن عناوين الألعاب التي تم إختبارها بالفعل في منصة PS5 الجديدة، لذا نترقب تفاصيل جديدة من الشركة حول الألعاب التي ستدعم منصة PS5 عند إنطلاقها في الأسواق.
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الوسومPS5
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: سوني تكشف عن دعم PS5 تشغيل أكثر من 100 لعبة من ألعاب PS4 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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