تكنولوجيا: سوني تؤكد على أن جهاز PS5 يأتي بآداء أسرع في تثبيت الألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة سوني اليوم على أن الإصدار القادم من أجهزة الألعاب PS5 سيدعم آداء أسرع في تثبيت وتحميل الألعاب مقارنة بإصدار الشركة السابق PS4.

إستعرض Mark Cerny رئيس قسم PlayStation في سوني اليوم تفاصيل مواصفات جهاز الألعاب القادم PS5، كما إستعرض التغييرات الجديدة في منصة الألعاب، ويأتي من بينها التبديل إلى التخزين في ذاكرة SSD، كما تأتي منصة الألعاب القادمة بآداء أسرع في تثبيت الألعاب.

أكدت سوني اليوم في عرضها التقديمي لمنصة الألعاب PS5، على أن ذاكرة SSD ستدعم آداء أسرع في منصة الألعاب، مع وقت أقل في تحميل وتثبيت الألعاب، أو تثبيت التصحيحات في منصة الألعاب.

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وتستغرق منصة الألعاب PS4 الحالية مع أقراص HDD الصلبة وقت أطول في تحميل وتثبيت وتحميل الألعاب، أو تثبيت التصحيح، ويعود ذلك لضرورة إنشاء ملفات جديدة عند تثبيت التصحيح الجديد، أو ستعمل اللعبة على إضافة بحث جديد مما يؤثر على آداء منصة الألعاب نظراً للوقت الإضافي الذي تستغرقه منصة الألعاب في البحث عن التصحيح.

وتختلف سعة SSD في وحدة الألعاب الجديدة PS5، حيث لن يحتاج المستخدم إلى إنشاء ملفات جديدة للتغييرات، لذا ستدعم منصة الألعاب الجديدة تثبيت الألعاب بآداء أسرع، كما ستتيح هذه الميزة الفرصة لمطوري الألعاب لتطوير وتصميم ألعاب بمساحة أكبر.

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