تكنولوجيا: سوني تستعرض مواصفات وحدة التحكم في الألعاب PlayStation 5 كاملة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت شركة سوني اليوم قائمة مواصفات وحدة التحكم في الألعاب القادمة PlayStation 5 في مؤتمرها الذي عقد اليوم. مواصفات PlayStation 5 معالج Zen 2 ثماني الأنوية بسرعة 3.5GHz

معالج رسوميات 10.28 TFLOP، مع 36 CU، وسرعة 2.23GHz

كرت شاشة مخصص بمعمارية RDNA 2

ذاكرة GDDR6، مع واجهة 256 بت.

نطاق ترددي 448 جيجا بايت لكل ثانية.

سعة تخزين داخلية في SSD بسعة 825 جيجا بايت.

معدل إدخال 5.5 جيجا بايت لكل ثانية (Raw)، و 8-9 جيجا بايت في الثانية (Compressed).

يدعم توسعة السعة التخزينية عبر فتحة NVMe SSD.

يدعم التخزين الخارجي عبر USB HDD.

محرك أقراص ضوئي 4K UHD Blu-ray. المصدر اعلان







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