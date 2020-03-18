تكنولوجيا: ابل تضاعف سعة التخزين في جهاز Mac mini مع سعر 799 دولار للنموذج الرئيسي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل اليوم عن إطلاق نماذج جديدة من جهاز Mac mini بسعة تخزين مضاعفة، حيث يأتي النموذج الرئيسي بسعة 256 جيجا بايت وبسعر 799 دولار، بينما يأتي النموذج المميز بسعة 512 جيجا بايت بسعر 1099 دولار.

قدمت شركة ابل اليوم الإصدارات الجديدة من أجهزة الآيباد برو اللوحية، مع إصدارها الجديد من جهاز MacBook Air الذي جاء بتحسينات في لوحة المفاتيح وآداء أقوى، أيضاً قدمت ابل اليوم نماذج جديدة من Mac mini بسعة تخزين أكبر.

يأتي الجيل الجديد من أجهزة Mac mini للعام 2020 بنفس المعالج المستخدم في الإصدار السابق، وهو الجيل الثامن من معالجات إنتل، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما تأتي الأجهزة الجديدة بسعة تخزين مضاعفة، أيضاً لا يأتي جهاز Mac mini الجديد للعام 2020 بتصميم مختلف عن الإصدار السابق للعام 2018.

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