Royole تحدد رسميًا موعد وصول هاتفها الثاني القابل للطي Royole Flexpai 2

فاطمة أيت طالب - دبي - كان Royole Flexpai هو أول هاتف قابل للطي في السوق، وكان من المفترض أن نرى خليفته في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020، ولكن نظرًا إلى أنه تم إلغاء هذا الحدث بسبب تفشي فيروس كورونا فقد تم تأجيل الإعلان عن هذا الهاتف، ولكننا الآن حصلنا على تاريخ جديد للإعلان الرسمي عن الهاتف. أثناء حديثه مع وسائل الإعلام الصينية، أكد الرئيس التنفيذي للشركة، السيد Liu Zihong أن الهاتف الجديد سيأتي في اليوم 25 مارس.

يُقال أن الهاتف Royole Flexpai 2 سيحتوي على المعالج Snapdragon 865 مع مودم 5G لدعم شبكات الجيل الخامس المستقلة وغير المستقلة. في حالة إذا تمكنت شركة Royole بالفعل من إطلاق هذا الهاتف خارج الصين، فسيكون بالتأكيد أقوى هاتف قابل للطي في السوق.

لم يكن الهاتف Royole Flexpai الأول هو أجمل هاتف قابل للطي في السوق، ولكنه تمكن من التغلب على منافسين كبار ليُصبح ” أول هاتف ذكي قابل للطي في العالم “. سنرى ما الذي سيشتهر به خليفته في غضون أسبوع.