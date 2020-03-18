الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy M21 مع المعالج Exynos 9611، وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الذي إختارت فيه شركة آبل إزاحة الستار رسميًا عن طرازات iPad Pro الجديدة، والجيل الأحدث من MacBook Air، قررت شركة سامسونج بدورها إزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الذكي الأحدث من الفئة من الإقتصادية والذي يحمل إسم Galaxy M21.

وفيما يخص التصميم، فقد تم تزويد الهاتف Galaxy M21 الجديد بشاشة تمتاز بقطع من أجل الكاميرا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، وثلاث كاميرات بوضعية عمودية في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية التي تضم أيضًا مستشعر بصمات الأصابع.

أما فيما يخص المواصفات التقنية، فقد تم تزويد الهاتف Galaxy M21 الجديد بمواصفات تقنية تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Exyos 9611، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 6000mAh تدعم الشحن بقوة 15W.

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الهاتف Galaxy M21 الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.0.

سيتم عرض الهاتف Galaxy M21 الجديد للبيع، على الأقل في الهند إبتداءً من 23 مارس مقابل 175 دولار أمريكي لنسخة 4GB/64GB. وللآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول سعر وموعد إطلاق نسخة 128GB.