آبل تكشف عن ألوان جديدة لأحزمة Apple Watch ولأغطية iPhone الواقية

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الإعلان عن الطرازات الجديدة من iPad Pro وMacBook Air الجديد، فقد قامت شركة آبل كذلك اليوم بالكشف عن ألوان جديدة لأحزمة Apple Watch، وللأغطية الواقية الخاصة بهواتف iPhone بمناسبة حلول فصل الربيع.

الغطاء الذكي للوحيات iPad 7th Gen و iPad Air 3rd Gen و iPad Pro 12.9 4rd Gen أصبح متوفرًا الآن باللون الأزرق والأخضر الداكن كذلك. أما بخصوص أغطية السيليكون الواقية المصممة لتشكيلة iPhone 11 Series، فهي حصلت على ثلاث ألوان جديدة تشمل الأزرق والوردي والأخضر الداكن. وستكون أحزمة الساعة الذكية Apple Watch المصنوعة من السيليكون متوفرة بنفس الألوان التي ذكرناها للتو.

وفي الوقت نفسه، ستصبح الأغطية الواقية الجلدية Apple Leather Folio متوفرة باللون الأخضر والأحمر والأزرق الداكن. وبالعودة إلى الساعة الذكية Apple Watch، فقد حصلت أحزمة Apple Watch Sport Loop Band على ألوان جديدة تشمل الأسود والأخضر الداكن، في حين حصلت أحزمة النسيج على ألوان إضافية تشمل الأسود والأخضر الداكن.