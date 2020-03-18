آبل ستبدأ رسميًا بإصدار التحديثين iOS 13.4 و iPadOS 13.4 في اليوم 24 مارس

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة آبل بإصدار iOS 13.4 و iPadOS 13.4 للمستخدمين في اليوم 24 من شهر مارس الجاري، وسيكون دعم لوحة التتبع من أجل لوحيات iPad Pro جزءًا من هذا التحديث.

حتى الآن، كانت لوحيات iPad قادرة على العمل مع لوحات التتبع والماوسات الخارجية من خلال ميزة Accessibility، ولكن ستدعمها بالكامل على مستوى نظام التشغيل عن طريق iPadOS 13.4. وأكدت شركة آبل أن جميع لوحيات iPad ستكون قادرة على العمل مع Magic Trackpad و Magic Mouse من آبل، في حين سيدعم كل من iPad Pro 11 2019 و iPad Pro 12.9 2019 لوحة المفاتيح الجديدة Magic Keyboard، والتي تم الإعلان عنها اليوم مع iPadOS 13.4.

سيتم شحن لوحة المفاتيح الجديدة Magic Keyboard في شهر مايو المقبل، وستُكلف 299 دولار أمريكي للنسخة الملائمة لجهاز iPad Pro 11 2020، وستُكلف 349 دولار أمريكي للنسخة الملائمة لجهاز iPad Pro 12.9 2020.

أما بالنسبة لطريقة العمل الفعلية للفأرة الخارجية أو لوحة التتبع على لوحيات iPad Pro، فسيكون نوعًا ما مزيجًا بين كيفية عمل المؤشر على حواسيب MacOS ومحرك التركيز على أجهزة Apple TV.