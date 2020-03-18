آبل تضاعف الذاكرة التخزينية لجهاز Mac Mini

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة آبل اليوم عن مضاعفة الذاكرة التخزينية لجهاز Mac Mini. النسخة الأساسية من هذا الحاسوب ستضم 256GB من الذاكرة الداخلية وستُكلف 799 دولار أمريكي بينما ستكلف نسخة 512GB نحو 1099 دولار أمريكي.

على الرغم من أننا في العام 2020، فلا يزال Mac Mini يأتي مع الجيل الثامن من معالجات Intel Core، ومع 8GB من الذاكرة العشوائية، وبالتالي نحن نعتقد أن مضاعفة الذاكرة التخزينية للجهاز لن يؤدي إلى تحسين الأداء العام للجهاز. حصل الجيل السابق من Mac Mini على ترحيب كبير لأنه تم نسيانه حتى قامت شركة آبل بتحديثه أخيرًا بعد أربع سنوات.

يبدو أن Mac Mini 2018 يسير في نفس الطريق، فهو الآخر لن يتم ترقيته إلا بعد مرور بضع سنوات. كان Mac Mini هو الحاسوب المكتبي الأرخص في تشكيلة آبل ويٌقدم أداءً لائقًا على الرغم من حجمه الصغير، ولكن بدأ الجميع ينسى هذا الجهاز بسبب تجاهل الشركة الدائم لترقيته كل عام.