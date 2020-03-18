فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max هما الوحيدين اللذان سيحصلان على كاميرا Time Of Flight الجديدة. تم سحب هذه المعلومات من الشفرة المصدرية الأولية لنظام iOS 14 القادم من آبل، والتي حصل عليها موقع 9to5Mac.

يُعتقد أن iPhone 12 الإقتصادي لن يضم مستشعر Time Of Flight في الواجهة الخلفية وسيواصل إمتلاك كاميرتين فقط في الخلف. وبالنسبة للهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max، فهما سيحصلان على الكاميرا الثلاثية الأبعاد الجديدة لتزويد المستخدمين بتجربة واقع معزز غامرة.

المورد الحالي للمستشعرات المستخدمة في Face ID يُدعى Lumentum، ومن المرجح أن يكون هذا المورد هو نفسه المورد الذي سيقوم بتزويد شركة آبل بمستشعرات Time Of Flight.

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هواتف iPhone الحالية تستخدم الكاميرا الرئيسية والكاميرا المُقربة لقياس العمق، بينما مع مستشعر Time Of Flight لن تحتاج إلى ذلك. يستخدم مستشعر Time Of Flight بروجكتوبر لإلتقاط الغيوم النقطية في البيئة وإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد لها. وبعبارة أخرى، سيقوم المستشعر بإنشاء خريطة دقيقة لعمق المشهد.

ومع ذلك، ضع في إعتبارك أن شركة آبل قد تقرر عدم تضمين هذه التكنولوجيا في هواتف iPhone القادمة هذا العام بسبب النقص الناجم عن تفشي فيروس كورونا في سلسلة التوريد. في الواقع، يقول البعض أن شركة آبل قد تواجه مشاكل في الحفاظ على جدول الإطلاق المعتاد بسبب تفشي المرض.