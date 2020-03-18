شاهد فيديو 8K هذا المُلتقط بإستخدام الهاتف +Galaxy S20 للقطب الشمالي

فاطمة أيت طالب - دبي -

أخذ الفريق المبدع Christou Visuals الهاتف +Galaxy S20 إلى الدائرة القطبية الشمالية لتصوير بعض اللقطات المذهشة لجزر لوفوتن. كان +Galaxy S20 وأشقاؤه أول من يوفر القدرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 8K.

إعتمد الفريق على تطبيق الكاميرا الإفتراضي في الهاتف +Galaxy S20 لتسجيل الفيديو أعلاه، على الرغم من أنه تم إستخدام حامل ( Gimbal ) لتصوير بعض اللقطات. ومن الواضح أنه تم إضافة المقطع الصوتي إلى الفيديو.

لوفوتن هي واحدة من المناطق في القطب الشمالي المأهولة بالسكان، وتقع على بعد 169 كيلومتر داخل الدائرة القطبية الشمالية وعلى بعد 2420 كيلومتر من القطب الشمالي. هذا الفيديو يبدو جميلاً جدًا، ولكنني متآسف نوعًا ما لعدم إمتلاك تلفاز بدقة 8K للإستمتاع باللقطات بالدقة الكاملة.

على أي حال، في حالة إذا أعجبك هذا الفيديو وترغب في معرفة المزيد من التفاصيل حول الكاميرات التي يأتي بها الهاتف +Galaxy S20 أو بقية مواصفات هذا الهاتف أو أشقائه الآخرين، فنحن نقترح عليك زيارة هذه المقالة المفصلة هنا أو مشاهدة لهذه الهواتف الذكية الرائدة الأحدث من سامسونج.