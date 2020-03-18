آبل تجدد MacBook Air مع معالجات رباعية النوى، ولوحة مفاتيح جديدة، وسعر منخفض

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن نحب الأشياء عندما تُصبح أفضل وأرخص في نفس الوقت، وهذا بالفعل ما حدث الآن مع جهاز MacBook Air الجديد من آبل. هذا هو أول جيل من MacBook Air يأتي مع معالج رباعي النوى، النسخة الأساسية من هذا الحاسوب حصلت كذلك على ضعف الذاكرة التخزينية، وتخلصت من آلية الفراشة المثيرة للجدل في لوحة المفاتيح.

MacBook Air الجديد من شركة آبل يُكلف إبتداءً من 1000 دولار أمريكي، وهو ما يُمثل إنخفاضًا بنحو 200 دولار أمريكي مقارنة مع طراز العام 2018. مقابل هذا السعر، ستحصل على الجيل العاشر من المعالج Intel Core i3 الثنائي النوى والذي يبلغ تردده 1.1GHz في الحالة العادية و3.2GHz في وضع التوربو. ومقابل هذا السعر كذلك ستحصل على 256GB من الذاكرة الداخلية SSD بدلاً من 128GB.

وكما سبق وأشرنا، فمن الممكن إختيار الحصول على MacBook Air الجديد مع معالجات Intel Core i5 و Intel Core i7 الرباعية النوى. وبشكل عام، تعد شركة آبل بمضاعفة الأداء على مستوى المعالج المركزي وزيادة بنسبة 80 في المئة على مستوى الرسوميات.

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MacBook Air الجديد يضم شاشة بحجم 13.3 إنش وبدقة 1600×2560 بكسل تمتاز بتقنية True Tone التي تقوم بضبط إعدادات الشاشة بناءً على الإضاءة المحيطة. هذا هو الجيل الأول من MacBook Air الذي يمكنه تشغيل شاشة خارجية بدقة 6K، ويمكنه أيضًا تشغيل شاشتين بدقة 4K.

قامت شركة آبل كذلك بتزويد MacBook Air الجديد بلوحة المفاتيح Magic Keyboard والتي رأيناها لأول مرة في MacBook Pro الأحدث المزود بشاشة 16 إنش. وفي هذه الحالة، لم تقم شركة آبل بتزويد حاسوبها المحمول الجديد بشريط Touch Bar. وإلى جانب ذلك، فقد قامت شركة آبل بتصنيع هيكل هذا الحاسوب المحمول الجديد من الألومنيوم الصلب مع العلم بأن الوزن الإجمالي لهذا الحاسوب يبلغ 1.29 كيلوجرام بينما يصل سمكه إلى 1.61 سنتمتر.

قالت شركة آبل أن MacBook Air الجديد يضم بطارية بقوة 49.9Wh قادرة على توفير 11 ساعة من التصفح على الويب عبر WiFi. ويمكن شحن هذه البطارية من خلال أحد منفذين Thunderbolt 3 اللذان يتوفر عليهما الحاسوب.

عمومًا، الـ MacBook Air 2020 الجديد متوفر الآن للشراء على الموقع الرسمي لشركة آبل عبر الإنترنت الإنترنت، وسيصل إلى متاجر التجزئة إبتداءً من الأسبوع المقبل. يمكنك الحصول على هذا الحاسوب إما باللون الذهبي أو الرمادي أو الفضي.