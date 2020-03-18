آبل تكشف رسميًا عن طرازات جديدة من iPad Pro مع نظام جديد على مستوى الكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل للتو بالكشف عن طرازات جديدة من iPad Pro. هذا يشمل نسخة 12.9 إنش ونسخة 11 إنش.

واحدة من الميزات المهمة الجديدة التي جاءت بها هذه الطرازات الجديدة من لوحيات iPad Pro هي نظام الكاميرا الجديد. تحتوي لوحيات iPad Pro الجديدة على كاميرتين في الخلف في وحدة ذات تصميم مماثل للوحدة الموجودة في iPhone 11. تتضمن هذه الوحدة الآن كاميرا عادية بدقة 12 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.8، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 10 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.4. وتجدر الإشارة إلى أن كلا الكاميرتين تستطيعان التصوير بدقة 4K وبمعدل 60 إطار في الثانية.

ومع ذلك، فإن الكاميرا الواسعة الزاوية ليست الشيء الجديد الوحيد في لوحيات iPad Pro الجديدة، فقد قامت شركة آبل كذلك بتزويد طرازات iPad Pro الجديدة بماسح ضوئي من نوع LIDAR، مما يعزز قدرات هذه الأجهزة اللوحية على مستوى الواقع المعزز.

LIDAR هو مستشعر يعمل على إستشعار معلومات العمق عن طريق إرتداد الليزر عن جسم ما لتحديد بعده عن المستشعر. يُستخدم هذا المستشعر بشكل شائع لرسم الخرائط الدقيقة لسطح الأرض من أجل تطبيقات الخرائط، وكذلك في السيارات الذاتية القيادة. في لوحيات iPad Pro، يعمل المستشعر إلى جانب الكاميرتين ومستشعرات الحركة لقياس العمق بدقة من أجل جميع تطبيقات الواقع المعزز.

بصرف النظر عن الكاميرات، فقد قامت شركة آبل كذلك بتزويد لوحيات iPad Pro الجديد بالمعالج Apple A12Z Bionic، وهو المعالج الذي يضم ثمانية أنوية ومعالج رسوميات جديد يضم بدوره ثمانية أنوية مما يعزز الأداء وتحسين الإدارة المثلى للحرارة. وتجدر الإشارة إلى أن النسخ الأساسية من لوحيات iPad Pro الجديدة تأتي مع 128GB من الذاكرة الداخلية ولكن يمكن شراؤها أيضًا مع 256GB أو 512GB أو 1TB من الذاكرة الداخلية.

الميزة الهامة الأخرى في لوحيات iPad Pro الجديدة هي أنها تدعم لوحة المفاتيح الذكية الجديدة Magic Keyboard. وعلى ذكر لوحة المفاتيح هذه، فهي تأتي مع مفصل يتيح للمستخدم إستخدام الجهاز اللوحي في أي زاوية يريدها مع العلم بأن لوحة المفاتيح هذه تمتاز بإضاءة خلفية وتضم منفذ USB Type-C حيث يمكنك شحنها، كما أنها تضم أيضًا لوحة التتبع مما يتيح لك تحويل هذا الجهاز اللوحي كليًا إلى حاسوب محمول مزود بنظام iPadOS 13.4.

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طرازات iPad Pro الجديدة تأتي كذلك مع نظام ميكروفون مُحسن يتألف من خمس ميكروفونات لإجراء المحادثات الصوتية والتسجيل الصوتي وتسجيل الفيديوهات. وبصرف النظر عن ذلك، فلا تزال لوحيات iPad Pro الجديدة تحتفظ بنفس التصميم تقريبًا، وهي لا تزال تستخدم شاشات 120Hz ProMotion التي تدعم التدرج اللوني DCI-P3، وتوفر سطوع عالي يصل إلى 600 شمعة.

طرازات iPad Pro الجديدة لا تزال تحتفظ بنفس الكاميرا الأمامية البالغة دقتها 7 ميغابكسل والتي تستطيع تسجيل الفيديوهات بدقة 1080p وبسرعة 60 إطار في الثانية، ولا تزال تحتفظ بالكاميرا الثلاثية الأبعاد المسؤولة عن خاصية Face ID. وإلى جانب ذلك، فهي تدعم كذلك WiFi 6 والبلوتوث 5.0 و GPS و USB Type-C. وهناك خيار الحصول على هذه اللوحيات مع الدعم لشبكات LTE.

وفيما يخص الأسعار، فهي ظلت على حالها من دون تغيير، فنسخة 11 إنش التي تدعم WiFi فقط وتضم 128GB من الذاكرة الداخلية تكلف إبتداء من 799 دولار أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يبدأ سعر نسخة 12.9 إنش التي تدعم WiFi فقط وتضم 128GB من الذاكرة الداخلية من 999 دولار أمريكي، ونفس النسخة مع دعم LTE من 1149 دولار أمريكي.

أما بخصوص لوحة المفاتيح الجديدة Magic Keyboard، فهي ستُكلف 299 دولار أمريكي لنسخة 11 إنش، بينما ستُكلف نسخة 349 دولار أمريكي لنسخة 12.9 إنش. يمكنك أيضًا إستخدام Smart Keyboard Folio التي تكلف 179$ أو الجيل الثاني من القلم الإلكتروني Apple Pencil الذي يكلف 129$ مع الطرازات الجديدة من iPad Pro.

عمومًا، الطرازات الجديدة من iPad Pro متاحة للشراء في 30 بلدًا حول العالم اليوم، وستكون متوفرة في متاجر التجزئة إبتداءً من الأسبوع المقبل.