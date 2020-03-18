سوني تعلن عن المزيد من مواصفات بلاي ستيشن 5

أعلنت شركة سوني اليوم الأربعاء رسميًا عن مواصفات الجيل التالي من منصة الألعاب التابعة لها (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 التي من المقرر طرحها في الأسواق في وقت لاحق من العام الحالي.

وقالت الشركة اليابانية: إن (بلاي ستيشن 5) سوف تحتوي نسخة مخصصة من المعالج الثماني النوى AMD Zen 2 بتردد 3.5 جيجاهرتز، ونسخة مخصصة من معالج الرسوميات AMD RDNA 2 مع قوة 10.28 تيرافلوب. وأضافت سوني أن المنصة ستحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع GDDR6 بحجم 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة 825 جيجابايت.

وركزت سوني خلال حدث الإعلان عن مواصفات (بلاي ستيشن 5) على قدرة أقراص SSD في تسريع تحميل الألعاب، وقارنت بين منصتي (بلاي ستيشن 4) – التي لا تستخدم التقنية – و(بلاي ستيشن 5)، إذ استغرقت الأولى نحو 20 ثانية لتحميل جيجابايت من البيانات، في حين لم يستغرق نقل 5 جيجابايت من البيانات في الأخرى سوى ثانية واحدة فقط.

وقالت الشركة: إن (بلاي ستيشن 5) لن تكتفي بدعم أقراص SSD – التي تأتي من نوع NVMe SSD – إذ ستدعم أيضًا أقراص التخزين الخارجية التي ستخصص لدعم ألعاب منصة (بلاي ستيشن 4) الأقدم. وكانت الشركة قد أعلنت في السابق أن المنصة ستحتوي محرك أقراص ليزرية من نوع 4K Blu-ray.

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وعلى سبيل المقارنة، تشترك منصة (بلاي ستيشن 5) من سوني ومنصة (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X من مايكروسوفت في بعض المواصفات، ومن ذلك المعالج، ومعالج الرسوميات. ولكن منصة مايكروسوفت تمتاز بأنها أقوى بواقع 12 تيرافلوب، بدلًا من 10.28 تيرافلوب. ثم إن قرص التخزين الداخلي في منصة (إكس بوكس سيرس إكس) سيأتي بسعة 1 تيرابايت، بدلًا من 825 جيجابايت.

يُشار إلى أن سوني كانت قد ذكرت في السابق أن المنصة ستدعم عرض ألعاب 8K، وألعاب 4K بسرعة 120 إطارًا/ الثانية. كما ستدعم تقنية الصوت الثلاثي الأبعاد، وستدعم وضع الاستهلاك المنخفض للطاقة لتوفير الطاقة، والتوافقية مع ألعاب منصة (بلاي ستيشن 4).