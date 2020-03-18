سامسونج تطلق رسميًا هاتفها الأحدث Galaxy M21

أطلقت شركة سامسونج اليوم الأربعاء هاتفها الذكي الأحدث (جالاكسي إم21) Galaxy M21 الذي يأتي بعد أقل من شهر من الإعلان عن هاتف (جالاكسي إم31) Galaxy M31 الذي ينتمي إلى السلسلة ذاتها.

ويختلف الهاتفان عن بعضهما في مواصفات التصوير، إذ قدم هاتف (جالاكسي إم31) أربع كاميرات خلفية، في حين يقدم هاتف (جالاكسي إم21) ثلاث كاميرات خلفية، دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل، ودقة الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض 8 ميجابكسل، ودقة الثالثة المخصصة لتصوير العمق 5 ميجابكسل.

وتأتي الكاميرا الأمامية للهاتف ضمن قطع في الشاشة، وهي بدقة 20 ميجابكسل مقارنة بكاميرا (جالاكسي إم31) الأمامية التي جاءت بدقة 32 ميجابكسل.

Advertisements

وفيما عدا ذلك، يقدم الهاتفان المواصفات ذاتها تقريبًا، ومن ذلك: المعالج الذي يأتي من نوع Exynos 9611، وذاكرة الوصول العشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

ويقدم (جالاكسي إم21) شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.4 بوصات وبدقة +FHD، كما يقدم بطارية بسعة كبيرة قدرها 6,000 ميلي أمبير/ الساعة تدعم الشحن السريع باستطاعة 15 واطًا عن طريق منفذ USB-C. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 2.0 التابعة لسامسونج، والمبنية على نظام التشغيل أندرويد 10. وعلى ظهر الهاتف، هناك حساس لبصمة الأصابع.

ويتوفر هاتف (جالاكسي إم21) باللونين الأسود، والأزرق، وذلك بسعر يعادل 175 دولارًا أمريكيًا لخيار 4 جيجابايت / 64 جيجابايت. أما خيار 6 جيجابايت / 128 جيجابايت فلا يُعلم سعره بعد. وسيتوفر الهاتف مبدئيًا في الهند اعتبارًا من 23 آذار/ مارس الجاري.